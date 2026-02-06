Últimas Noticias
Resultados del sorteo de la Bonoloto del 5 de febrero

Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto que se ha celebrado esta última noche.

Qué!

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 5 de febrero, ha estado formada por los números 10, 33, 15, 25, 13, 18. El número complementario es el 45 y el reintegro, el 1. La recaudación ha ascendido a 2.471.011,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de Carboneras (Almería), situada en Del Mar, 7, y en la número 1 de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), situada en Doctor Bornadell, 15.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 2 de Lliçà d'Amunt (Barcelona) situada en Pompeu Fabra, s/n; en el Despacho Receptor número 1.820 de Bogarra (Albacete), situado en Arrabal, 1; en el número 41.100 de Torreblascopedro (Jaén), situado en Federico García Lorca, 24; y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

