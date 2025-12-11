La espera tiene fecha de caducidad: Netflix anuncia que 'Berlín', la precuela de 'La Casa de Papel', regresa con una nueva misión  

La plataforma ha confirmado que la segunda temporada se estrenará el próximo 15 de mayo de 2026. Pero esta vez no llega sola, lo hace con un nuevo nombre que promete una aventura distinta: 'Berlín y la dama del armiño'. El ladrón más carismático y problemático del universo creado por Álex Pina prepara un nuevo golpe, y todo apunta a que será su obra maestra más arriesgada.

Esta nueva entrega constará de ocho episodios y trasladará la acción a Sevilla. La banda que cautivó a millones en la primera temporada se reúne de nuevo, con algunas caras nuevas que añaden intriga al planteamiento. El anuncio llegó a través de un teaser y un mensaje directo en redes sociales, donde Netflix dejó claro que la misión está en marcha. El éxito monumental de la primera temporada, que se coló entre las series no inglesas más vistas de la historia de la plataforma, dejó la vara muy alta. Ahora, el reto es superar esa expectativa con un plan que mezcla arte, chantaje yel estilo inconfundible de Andrés de Fonollosa.

El éxito que justificó el regreso

Cuando Netflix dio luz verde a 'Berlín', no todo eran certezas. Surgió la duda de si el público realmente necesitaba una precuela centrada en este personaje o si era simplemente una explotación comercial de una “marca conocida”. Sin embargo, los datos de audiencia silenciaron rápidamente cualquier escepticismo.

Publicidad

Primeras imágenes de 'Berlín y la dama del armiño'. Inma Cuesta, José Luis García Pérez y Marta Nieto se incorporan al reparto de la serie en una nueva entrega llena de acción y de arte en el corazón de Sevilla. Estreno el 15 de mayo de 2026 #BerlinNetflix



First Look at 'Berlin… pic.twitter.com/0maVhfG1Pe — La casa de papel - BERLÍN (@lacasadepapel) December 10, 2025

En su primera semana, la temporada uno de ‘Berlín’, la serie logró 11,3 millones de visionados, acumulando 74,3 millones de horas vistas. El ritmo no decayó. Poco más de un mes después de su estreno, 'Berlín' ya había entrado en la prestigiosa lista de las series más vistas en lengua no inglesa de la historia de Netflix. Las cifras finales lo certificaron: 51,9 millones de visionados y 341 millones de horas vistas en total. Era, sin ningún lugar a dudas, un exitazo que hacía inevitable una continuación.

Este éxito no es aislado en la relación de los creadores, Álex Pina y Esther Martínez Lobato, con Netflix. En septiembre de 2025 estrenaron 'El refugio atómico', otra serie que, pese a ser diferente, compartía con 'La Casa de Papel' un discurso sobre la desigualdad y un diseño de producción muy cuidado. Esa ficción también consiguió un gran impacto, coronándose como la más vista en cualquier idioma en su segunda semana, sin embargo, se ha anunciado recientemente que Netflix ha decidido cancelarla, tras una baja inesperada de espectadores.

Un nuevo golpe con un objetivo diferente

La nueva temporada no se llama simplemente 'Berlín 2'. Adopta un título completo que es toda una obra de arte cargada de buena intención: 'Berlín y la dama del armiño'. Este nombre nos da la primera pista sobre la trama. La banda se instalará en Sevilla, y su objetivo parece estar relacionado con la famosa pintura de Leonardo da Vinci. Pero, como todo en Berlín, las apariencias engañan.

Un poco de munición extra por aquí:



A little extra ammo over here: pic.twitter.com/EUBd4JAbTl — La casa de papel - BERLÍN (@lacasadepapel) December 10, 2025

En el tráiler publicado, el propio Andrés de Fonollosa explica la verdadera motivación con su dialéctica característica. Lanza una pregunta retórica al aire: “¿No dicen que quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón?”. Y acto seguido responde con contundencia: “Pues vamos por los cien”. Su plan va más allá de un cuadro. Explica que buscan “a alguien a quien robar. Y este tipo es perfecto porque es más delincuente que nosotros. Y no podrá denunciarnos”.

El objetivo real del atraco no es el lienzo, sino el matrimonio que lo posee. La banda fingirá que quiere robar 'La dama del armiño' para, en realidad, chantajear a sus dueños: el duque y la duquesa de Málaga.

Para esta ambiciosa operación en Sevilla, Berlín cuenta con su equipo de confianza. Regresan los actores que dieron vida a su banda en la primera temporada: Michelle Jenner como Keila, la experta en electrónica; Tristán Ulloa como Damián, el viejo amigo; Begoña Vargas como Cameron; Julio Peña Fernández como Roi, y Joel Sánchez como Bruce. La química entre ellos fue uno de los pilares del éxito inicial.

Un nuevo plan se abre paso en las calles de Sevilla. El rodaje de la segunda temporada de #BERLINnetflix ha comenzado.



A new heist makes its way through the streets of Seville. The filming of the second season of #BERLINnetflix has begun. pic.twitter.com/4eEzGD2wfb — La casa de papel - BERLÍN (@lacasadepapel) February 27, 2025

A este núcleo duro se suman tres incorporaciones de peso que añaden nuevas capas a la historia. Inma Cuesta se une al reparto dando vida a Candela, un nuevo miembro de la banda que, según se adelanta, “robará el corazón de Berlín”. Esta dinámica promete complicar la ya de por sí compleja vida sentimental del personaje. Por otro lado, José Luis García Pérez y Marta Nieto interpretan a los duques de Málaga, la pareja aristocrática que se convertirá en el verdadero blanco del chantaje. Su presencia eleva el nivel del desafío.

Publicidad

Detrás de las cámaras, la serie mantiene su solidez. La dirección corre a cargo de Albert Pintó, David Barrocal y José Manuel Cravioto, quienes ya demostraron su manejo del ritmo y la tensión en la entrega anterior. Los guiones, la esencia de la serie, están en manos del equipo creativo original liderado por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, junto a David Barrocal, Lorena G. Maldonado, Itziar Sanjuán, Humberto Ortega y Luis Garrido Julve. Esta continuidad asegura que el tono, la inteligencia narrativa y los giros inesperados que definen a la serie se mantendrán intactos.

Una cita marcada en el calendario

Una cita marcada en el calendario | Fuente: Netflix

A través de una publicación en su cuenta de X, la plataforma convocó a los fans con un mensaje claro: “Llamando a la banda: Berlín vuelve a la acción en Sevilla con un golpe que será una obra de arte. ‘Berlín y la dama del armiño’ se estrena el 15 de mayo de 2026 #BerlinNetflix”. La estrategia de marketing ya está en marcha, y el primer teaser, con esas palabras desafiantes de Berlín, ha servido para encender los motores de la expectación.

La fecha del 15 de mayo de 2026 queda así fijada como el día en que los suscriptores podrán volver a sumergirse en los planes elaborados, la tensión perfectamente calculada y el carisma arrollador de Andrés de Fonollosa. Todos los elementos están alineados para otro bombazo: el equipo creativo original está al mando, el reparto central regresa reforzado con talento nuevo, y la premisa del golpe—chantajear a un delincuente aún mayor—tiene el sello de ingenio narrativo de la serie.