'La Promesa': Le han robado un beso a Manuel, ¿y ahora?

Desde el encargo de un nuevo fuselaje hasta un viaje para aclarar ideas, los personajes toman decisiones que afectarán su futuro inmediato en ‘La Promesa’. Secretos emocionales, acusaciones confirmadas y noticias inesperadas marcan una jornada donde nadie parece quedar indiferente.

Manuel regresará y su primera decisión es delegar. Él deberá atender asuntos personales, así que encarga a Enora y a Toño la tarea de desarrollar un nuevo fuselaje adaptado al motor que han estado probando. Este encargo profesional, sin embargo, se desarrolla en medio de una atmósfera personal cada vez más densa. Enora por su lado, da un paso muy significativo en su acercamiento a Manuel. Una aproximación que a Toño le cuesta trabajo comprender. La justificación de Enora es que todo forma parte del trabajo en equipo y del reto técnico que supone el nuevo motor.

Por fin se hace justicia a Lope en ‘La Promesa'

Uno de los conflictos actuales de ‘La Promesa' parece encaminarse hacia una resolución. Cristóbal descubrirá finalmente que Santos es el ladrón de las recetas de Lope. Con la verdad sobre la mesa, el mayordomo toma una decisión y obliga al lacayo a devolver el dinero a Lope.

Pero no es la única presión que recibe Santos. Curro decidirá enfrentarse directamente a él para exigirle respeto hacia sus compañeros de trabajo. Mientras esto ocurre, los cocineros del palacio reciben un nuevo golpe a su orgullo. Lorenzo, el futuro marido de Ángela, comunica que no quiere que sean ellos quienes preparen el banquete de su boda.

Secretos, tensiones y tiempo para reflexionar en ‘La Promesa'

Pía es consciente de algo que los demás no ven: sabe que Ángela está emocionalmente destrozada. Aunque Ángela finge estar entera frente a los demás, especialmente para no preocupar a Curro, su fortaleza es una fachada. Pía se preocupa por ella y su bienestar.

Otra fuente de tensión en 'La Promesa' es el comportamiento de Carlo. Su actitud coqueta genera fricciones con María Fernández y, de manera indirecta, provoca un estallido de Teresa. Ella arremete injustamente contra una doncella sin una razón aparente que lo justifique, según adelanta RTVE. Vera, testigo de esta reacción desproporcionada, comenzará a dudar del comportamiento de su amiga Teresa, y cuestionarse si está empezando a perder el control.

Frente a este entorno cargado, algunos personajes optan por tomar distancia. Jacobo tomará la decisión de marcharse del palacio para visitar a sus padres. Martina, por su parte, aunque afectada por la partida, cree que este tiempo de separación les puede venir bien a ambos.

En otro frente de 'La Promesa', Adriano y Martina, reciben la noticia de que el detective que busca a Catalina tiene novedades. Esta información abre de nuevo la esperanza de encontrar respuestas sobre el paradero de Catalina.

Finalmente, la jerarquía en el palacio de 'La Promesa' se reafirma. Leocadia realizará una petición concreta que Teresa, la jefa de doncellas, se atreverá a cuestionar. La señora no duda ni un momento en poner a Teresa en su sitio, recordándole a todos los presentes, de manera firme, quién tiene la última palabra en ‘La Promesa’.