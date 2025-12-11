El algoritmo entrenado con 70.000 pacientes que promete anticipar el riesgo de cáncer de mama y ajustar las revisiones

El cáncer de mama continúa siendo uno de los mayores desafíos en oncología preventiva, y dado que de manera tradicional las mamografías presentan una gran dificultad para poder anticipar el problema, se deben buscar nuevas técnicas que puedan llegar a ayudar en la detección precoz de este problema de salud.

Ahora se ha dado un importante paso hacia adelante con la llegada de un algoritmo entrenado con 70.000 pacientes que está llamado a anticipar el riesgo de cáncer de mama, además de permitir un ajuste de las revisiones. Se trata de un proyecto que podría convertirse en toda una revolución médica.

EL PROYECTO KARMA PARA DETECTAR EL CÁNCER DE MAMA

Fuente: Freepik

El cáncer de mama es uno de los grandes desafíos en el terreno de la oncología preventiva, campo en el que investigadores del Instituto Karolinska, en Suecia, están al frente de un proyecto que podría revolucionar la detección de la enfermedad. Para lograrlo han recurrido a una predicción algorítmica entrenada con más de 70.000 pacientes y que funciona con inteligencia artificial, analizando grandes bases de datos biomédicos.

El Proyecto KARMA (Karolinska Mammography Project for Risk Prediction of Breast Cancer) es uno de los más importantes del planeta, en el que participan más de 70.000 mujeres suecas dentro del sistema nacional de screening, que consiste en chequeos rutinarios cada dos años para mujeres de 40 a 74 años.

En dicha base de datos se incluyen muestras biológicas, información genética, mamografías longitudinales, perfiles hormonales y proteínas plasmáticas, además de cuestionarios detallados sobre historial clínico y hábitos de vida. El objetivo no es solo ser capaces de identificar factores de riesgo, sino predecir quién puede desarrollar cáncer y adaptar la prevención y el tratamiento en función del riesgo.

MEDICINA PREDICTIVA CON EL CÁNCER DE MAMA

Fuente: Freepik

Mientras los oncólogos advierten de prestar atención a los pequeños bultos que pueden aparecer, la líder del Centro de Cáncer de Mama del Instituto Karolinska, Marike Gabrielson, asegura que su equipo trabaja en la búsqueda de una medicina personalizada y preventiva, alejándose de los modelos genéricos y reactivos.

Su finalidad es que pueda determinar qué mujeres necesitan una resonancia magnética, quiénes pueden beneficiarse de fármacos preventivos y aquellas que puedan espaciar o modificar sus revisiones periódicas. La finalidad última es la de reducir la mortalidad por cáncer de mama mediante decisiones clínicas que se basan en el riesgo individual.

Uno de los pilares del trabajo de Gabrielson es el estudio de la densidad mamográfica, un factor considerado clave por el efecto de enmascaramiento, pues el tejido denso se ve igual que un tumor en la mamografía, dificultando la detección. Además, existe un riesgo biológico, pues la rigidez del tejido denso puede favorecer el crecimiento de tumores.

La densidad, en la población general, tiende a disminuir con la edad, aunque algunas maneras mantienen una densidad alta, multiplicando su riesgo. Otros factores de riesgo incluyen alta masa corporal, tabaquismo y consumo de alcohol.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE MAMA

Fuente: Freepik

La escasez de radiólogos en Suecia ha supuesto el impulso en el uso experimental de la inteligencia artificial para leer mamografías, de manera que sirve como un "primer lector", reemplazando a uno de los dos radiólogos que se encargan de analizar cada imagen. También se puede usar como filtro inteligente, que marca aquellos casos que requieren de revisión humana.

Estos ensayos están siendo aplicados en algunos hospitales suecos. El potencial de la IA radica en su capacidad para poder detectar patrones invisibles al ojo humano, combinando imágenes con datos genéticos y clínicos para predecir el riesgo y recomendar métodos de control personalizados.

El Proyecto KARMA ha desarrollado una app móvil que conecta de forma directa a las participantes en el estudio con los investigadores, lo que resulta clave para poder actualizar los datos en tiempo real, así como para enviar recordatorios automáticos. También facilita la comunicación bidireccional, de manera que se puedan conocer los efectos secundarios o síntomas de manera instantánea.

De igual modo, se puede mejorar la calidad y limpieza de los datos, eliminando el uso de papel al mismo tiempo que se optimiza el análisis estadístico. Esta digitalización integral es clave para la ciencia moderna a gran escala, obteniendo datos precisos y actualizados.

EL FUTURO DE LA PREDICCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

Fuente: Freepik

Mientras Novartis presenta sus avances innovadores en la detección del cáncer de mama, el equipo liderado por Gabrielson está investigando el uso de tamoxifeno, un fármaco anticancerígeno utilizado tradicionalmente, pero en dosis bajas como medida preventiva para mujeres sanas pero con riesgo elevado de padecer cáncer de mama.

La dosis estándar, que es de 20 mg, provoca efectos secundarios que disuaden de su uso preventivo, mientras que los ensayos actuales muestran que usar dosis reducidas de 5 mg permitirían mantener la eficacia con un menor impacto en la calidad de vida de las pacientes.

A nivel biológico se observa una reducción de la densidad mamaria, con menor rigidez del tejido y cambios hormonales favorables. El objetivo es que se pueda reconfigurar el entorno mamario para hacer que sea menos susceptible al desarrollo tumoral, utilizando para ello un medicamento ya conocido, seguro y económico.

En todo caso, el enfoque de este estudio de cara al futuro pasa por conseguir una mejor predicción del cáncer de mama, para lo que integrarán las imágenes de mamografías con datos genéticos y estilos de vida a través de modelos de aprendizaje automático. Asimismo, se clasificará a las mujeres en categorías de riesgo reales y se adaptará el tipo y frecuencia del control médico.

Más allá de estos avances que pueden suponer toda una revolución médica a la hora de predecir la aparición del cáncer de mama, los expertos ofrecen una serie de recomendaciones para quienes quieren reducir su riesgo, siendo clave para todas las mujeres prestar atención a cualquier cambio en el cuerpo. Ante cualquier anomalía o bulto, conviene acudir a un profesional.

Asimismo, se aconseja mantener hábitos de vida saludables, basados en el ejercicio regular, una alimentación equilibrada, un peso adecuado y un consumo limitado de alcohol.