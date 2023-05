El cine de terror lleva a los streamers de vuelta a las salas

Hay buenas noticias para los fanáticos del cine de terror. El año pasado llego de sorpresa a la gran pantalla ‘Smile’, el debut del norteamericano Parker Finn. Una cinta de terror de «bajo» presupuesto (17 millones de dólares) que originalmente debía ser estrenada directamente en Paramount+, uno de los cientos de servicios de streaming que parecen lanzarse a diario, pero tras verla el estudio decidió intentar estrenarla en cines con una campaña de publicidad relativamente barata. El resultado fueron 217 millones de euros en taquilla.

Este año es posible que alguien haya tenido cierta sensación de Déjà vu. Es que tras producir por un precio relativamente bajo, unos 15 millones de euros, y hacer una minimalista campaña de publicidad ‘Evil Dead Rise’, del también novato Lee Cronin que solo tenía una cinta previa, ‘Bosque maldito’ de 2019, ha recaudado unos 120 millones de dólares hasta la fecha solo cortados por ese extraño fenómeno arrollador que ha sido la película de Mario. Además, que al igual que la cinta de Finn originalmente debía estrenar en la pantalla chica, en este caso en HBO Max.

Pero de cualquier modo no deja de ser llamativo que sean dos cintas de terror las que estén demostrando que con el empuje correcto no todos los éxitos de taquilla deben costar 200 millones a la casa productora seguidos de otros 200 en publicidad. Es cierto que una cinta de terror como ‘Smile’ o ‘Evil Dead’ nunca será tan accesible como lo más reciente de la factoría Marvel, pero también es mucho más barato y en cualquier negocio un retorno de la inversión de más del 100% parece demasiado bueno como ser ignorado.

Es un contraste interesante a lo que habría pasado si estas cintas hubiesen aterrizado directo en casa para ser vistas desde el sofá. Es complicado medir el éxito en streaming donde la forma de recuperar la inversión es aumentar el número de suscriptores, y no hay forma de saber cuál contenido los enganchó a la plataforma, si bien se puede saber el total de espectadores no se conoce nunca a ciencia cierta quien cayó en un contenido por casualidad. Es que hasta ahora los estrenos de taquilla siguen siendo la mejor medida para saber si una inversión en una película vale la pena, o no.

EL TERROR PUEDE SER UN SALVAVIDAS TRAS LA HUELGA DE GUIONISTAS

Al mismo tiempo no está mal para los estudios empezar a estar atentos a este tipo de cineastas de terror independientes. Después de todo además de ser más baratos y producir un buen retorno en taquilla suelen pasar menos tiempo en fase de producción, lo que puede ser una buena noticia para unos estudios que al momento de terminar la huelga de guionistas tendrán que poner el pie en el acelerador para llenar las pantallas, tanto grandes como chicas.

Esto puede apuntar a que veamos varias de estas producciones de terror, o de otros géneros relativamente baratos como las comedias románticas, los dramas o la animación más experimental pasar por la gran pantalla. Después de todo películas como ‘Smile’ y ‘Evil Dead Rise’ demuestran que la estrategia para hacer dinero haciendo cine no ha cambiado demasiado: Hacer buenas películas, ponerlas en la gran pantalla y que la gente hable de ellas a sus amigos, solo que ahora algunos lo hacen por Twitter.

EL CINE DE TERROR SIGUE SIENDO ATRACTIVO PARA EL RESTO DEL 2023

Lo cierto es que además de estas dos cintas aún quedan algunas opciones de terror para resto del año. Una nueva secuela de ‘El juego del miedo’ o de ‘La noche del demonio’ son solo los ejemplos más evidentes, pero A24 y Lionsgate suelen tener alguna sorpresa en el género bajo la manga. Será llamativo ver si pueden repetir apropósito el éxito casual de ‘Smile’ y ‘Evil Dead’.

Toca esperar. El mundo del streaming sigue cambiando mucho sobre la marcha y es complicado predecir que pasará la semana próxima, mucho menos el año próximo, pero al menos con el terror parece que los servicios de streaming tienen motivos para plantearse llevar sus estrenos a la gran pantalla.