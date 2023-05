OKdiario da un revolcón a El País en su propia portada

A pesar de su aparente fama como uno de los grandes representantes de la «quinta esencia del periodismo», la Justicia ha decidido dar un golpe frontal a la credibilidad del diario El País. Una realidad que podría pasar factura, aunque no económica, al ego periodístico de este medio le ha pasado factura. Y esa actitud profesional les ha jugado una mala pasada. El diario criticó duramente al periódico de Eduardo Inda, Ok Diario, y ahora ha tenido que rectificar en la portada por su tendencia a juzgar la profesionalidad de otros medios. El golpe ha sido muy sonado no solo porque ha sido obligado a publicar una rectificación, sino que lo ha tenido que imprimir en papel, su más preciado escaparate.

El País aseguró que Ok Diario se dedica a “ganar dinero con la desinformación y propaganda aprovechándose de Google”, algo que empujó al diario de Eduardo Inda a exigir una rectificación que ahora el diario El País ha tenido que publicar en la portada. Lo más curioso de todo es que el periódico se negó a hacerlo hasta dos veces. Sin embargo, al haber sido condenado en segunda instancia, ha sido obligado por la Justicia. El propio juez ha dejado claro que El País “hizo imputaciones que perjudicaron la imagen” de Ok Diario.

“En virtud de la sentencia 479/2023 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, rectificación de OKDIARIO a una información publicada el 24 de mayo de 2018”, señala el titular de El País que se ha dejado ver en la propia portada. Ha sido un duro golpe para el ego de este diario son tantos años de historia. No es la primera vez que el Grupo PRISA se dedica a juzgar a otros medios de comunicación en sus portadas o en sus cadenas de radio. Ahora la Justicia le ha puesto coto y ha tenido que rectificar en público. El diario El País ha tenido que admitir en su portada que Ok Diario no es una “página de Internet”, tal y como la calificaba; sino un diario digital online.

Lo Pais condenado por mentir#PrensaBasura #manipuladores presunto #DiariodelRegimen

El juez condena a ‘El País’ por negarse a rectificar una información falsa sobre OKDIARIO pic.twitter.com/jf4GSrRyQO — Jose Antonio (@Sin_Nada_Mas) May 13, 2023

El momento en el que se criticó a Ok Diario desde El País fue durante la dirección de Antonio Caño (quien fue el máximo responsable editorial del periódico desde 2014 hasta 2018). El País aseguraba que Ok Diario se trataba “de un modelo de negocio basado en la manipulación informativa por su rentabilidad económica”. Ok Diario entonces exigió a El País cambios e interpuso acciones legales “para que se estime la acción de rectificación interpuesta y se condene al demandado a publicar en El País la carta de rectificación, sin comentarios ni apostillas y con la misma relevancia con que se publicó el artículo objeto litigioso”. Y ahora han ganado. En este recurso se tuvo que llegar al extremo de aclarar que “no publicaba informaciones de contenido xenófobo y machista”.