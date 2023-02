Las 10 mejores series de anime que encuentras en Netflix

One Punch Man

One Punch Man es un anime bastante divertido que te ayudará a pasar el rato. Eso sí, cuidado, ya que es una serie de anime bastante adictiva. Pero, ¿De qué trata? One Punch Man tiene como protagonista a un hombre calvo con capa que solo quiere encontrar a un adversario digno para él. No le vale cualquiera.

¿Quiénes son sus rivales? Unos misteriosos monstruos que han invadido Japón. Saitama, que es el alias del personaje principal, es el único que podrá detenerlos ya que puede derribarlos con solo un golpe. ¿Tienes curiosidad por ver si encuentra un adversario digno? Pues no dejes de ver este anime en Netflix.