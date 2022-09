Recetas con pechuga de pollo para no aburrirte con lo de siempre

Pechuga de pollo con salsa de membrillo

Llego el otoño y el membrillo se abre paso en la cocina; es por esto que si nunca lo has combinado con el sabor, consistencia y textura de la pechuga de pollo, no sabes de lo que te has perdido. Utilizado normalmente para preparar mermelada o la tradicional carne de membrillo, déjate sorprender con esta receta que te hará chuparte los dedos.

Para preparar esta deliciosa receta, vas a necesitar: 4 pechugas de pollo limpias, 1 cebolla mediana, 50 gramos de jengibre al natural, 400 gramos de carne de membrillo, 200 ml de vino dulce, ½ litro de caldo de pollo, 1 cucharadita de nuez moscada, 2 clavos molidos, sal, pimienta negra recién molida y aceite de oliva.