ERC pide a Sánchez que deje de «vilipendiar» a los independentistas y mirar a la derecha y «mire más a la izquierda»

ERC ha advertido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que deje de «vilipendiar» a los independentistas y de «mirar a la derecha» y mire mucho más hacia la izquierda si quiere ganar las próximas elecciones generales y contar con su apoyo. Así se lo ha trasladado la senadora Mirella Cortés durante el debate en el Senado sobre las medidas de ahorro energético, en el que precisamente ha afeado al presidente que no haya acudido para hablar de la «situación de los territorios» como debería hacer con carácter anual en la Cámara Alta.

«El Estado español sigue teniendo un grave problema territorial pero viene a celebrar un debate electoral, tomar el pulso a la derecha pero no a hablar de territorios», ha afeado al presidente, al que ha acusado de ponerse en seguida de acuerdo con la derecha «en despreciar y vilpendiar al independentismo». En este sentido, le ha advertido: «si quiere ganar las próximas elecciones deje de mirar a la derecha y sobre todo mire un poco más a la izquierda».

La senadora de ERC ha pedido en concreto a Sánchez que cumpla con lo que le han pedido tanto el Comité de Derechos Humanos de la ONU como la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en sus resoluciones en relación con los presos del ‘procés’ o la reforma del delito de rebelión y sedición. «Ustedes les siguen ignorando», ha lamentado, denunciando asimismo que el Gobierno se sigue «jactando del sí del PSOE al 155 y nos espían ilegalmente y además su policía vincula independentismo con terrorismo». «Saben de sobra que la estrategia violenta no forma parte del independentismo catalán», ha reivindicado, acusando al Ejecutivo de mentir cuando lo dice.

«La democracia plena de la que usted tanto alardea deja mucho que desear», ha aseverado, denunciando «la deriva autoritaria en las estructuras del estado profundo empleando la guerra sucia contra una opción política pacífica y democrática como es el independentismo catalán». En este sentido, Cortés ha considerado que a todos los demócratas debería alarmarles que esa «regresión se produzca con un supuesto Gobierno de izquierda en el poder», denunciando que en realidad lo que hay en España es una «democracia low cost» que no pasaría «la prueba del algodón» a nivel internacional.

INSISTE EN LA INDEPENDENCIA

ERC, por su parte, ha reivindicado, «pretende acabar con la represión, desjudializar la política y resolver de una vez por todas el conflicto política entre Cataluña y el Estado español» a través de la mesa de negociación en la que su partido, ha dicho la senadora, plantea «la amnistía y la autodeterminación». En este sentido, ha sostenido que «el gran lastre» para Cataluña y su progreso «se llama España» por eso hay una mayoría de catalanes que apuesta por «una república catalana independiente que supere las hipotecas del régimen del 78».

«Ustedes verán si quieren seguir mirando a la derecha o si van a mirar sin miedo ni complejos hacia la izquierda», ha insistido, advirtiendo de que si el Gobierno no es capaz de sacar al «franquismo de la Policía, la Fiscalía y los tribunales no solo estará en entredicho su calidad democrática sino que el conflicto con Cataluña seguirá enquistado». «Sin solución usted no podrá contar nuevamente con nosotros un futuro», ha advertido.

MENSAJE DE BILDU

Por su parte, el senador de Bildu Gorka Elejabarrieta, del mismo grupo en el Senado, ha pedido a Sánchez que «no haga caso a aquellos sectores ultraconservadores y negacionistas que en boca» del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, «tratan de apuntalar los intereses de unos pocos, de las élites, en detrimento de la mayoría».

El senador vasco ha defendido la necesidad de «medidas estructurales y de calado» en el sector de la energía y ha sostenido que su partido «ha actuado con altura de miras, poniendo siempre por delante los intereses de los sectores populares más desprotegidos y mas desfavorecidos». «Esperamos que usted y su Gobierno no defrauden a todos aquellos sectores progresistas que depositaron su confianza en esta legislatura», ha reclamado al presidente del Gobierno.