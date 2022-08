La plataforma china Huobi reaparece en el polémico Mundo Crypto tras su patrocinio fallido con la RFEF

La plataforma china de criptos Huobi vuelve a estar en el centro de la polémica al ser uno de los patrocinadores del Mundo Crypto Metaverse Day, el controvertido evento de criptomonedas que se celebra en el Wizink Center de Madrid este sábado 27 de agosto. Huobi Global es una de las principales marcas que respaldan económicamente este evento, sobre el que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de que la empresa organizadora “no cuenta con ningún tipo de licencia para asesorar sobre instrumentos financieros o intermediar operaciones de inversión sobre instrumentos financieros”.

Esta advertencia ya ha provocado la retirada de sus dos presentadores, Cristina Pedroche y Jorge Fernández, que han anunciado su no participación en el mismo. Mundo Crypto está incluida desde julio de 2021 en la lista “gris” o de “otras entidades” del supervisor. Se trata de un listado que incorpora a entidades que no cuentan con autorización ni están registradas a ningún efecto en el propio supervisor. Los supervisores españoles, al igual que los europeos llevan alertando tiempo sobre este tipo de inversiones no reguladas. Ahora, esta advertencia de la CNMV se ha hecho extensible al evento Mundo Crypto.

Entre los patrocinadores del evento se encuentran varias entidades también advertidas por la CNMV como Bitget, Bybit y la propia Huobi, consideradas como entidades no registradas o “chiringuitos financieros”. Se da la circunstancia de que el pasado mes de mayo la Real Federación Española de Fútbol se veía obligada a “aplazar”, tan solo unas horas antes de producirse, el anuncio del acuerdo de patrocinio con Huobi. La RFEF informó en un comunicado de que ambas entidades decidieron “de común acuerdo” posponer el evento hasta que se aclarara la “situación jurídica en España” de la plataforma dedicada al mercado de las criptomonedas.