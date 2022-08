El aire acondicionado no enfría: estas podrían ser las causas

El aire acondicionado es uno de los inventos tecnológicos más importantes y mejor valorados de los últimos años. Es un aparato sin el que en muchas regiones apenas se podría pasar el verano, especialmente ahora que las consecuencias del cambio climático se están haciendo cada vez más palpables. No todo el mundo se lo puede permitir, bien por el coste de la instalación o por el precio elevado de la electricidad, aun así las ventas de estos electrodomésticos no dejan de crecer y es más que probable que llegue un momento en el que nos resulten tan imprescindibles como el frigorífico o la lavadora.

Si eres una de esas personas que siente que no puede vivir sin él, sabrás la importancia de un buen mantenimiento para que funcione perfectamente durante mucho tiempo y sin averías. Aun así, puede ocurrir que en un momento dado deje de funcionar, es decir, que se encienda, pero no llegue a enfriar. Si esto pasa, que no cunda el pánico, puede ser un problema sencillo de solucionar sin necesidad de tener que avisar al servicio técnico. Hay varias causas posibles.

LOS FILTROS DEL AIRE ACONDICIONADO

Si aire acondicionado deja de enfriar lo primero que hay que revisar son los filtros. A veces es tan simple como eso. Los filtros van atrapando la suciedad y las partículas del ambiente, así que se ensucian con relativa frecuencia y hay que cambiarlos con cierta periodicidad. Algunos filtros se pueden lavar, y una vez secos, volver a colocar en su sitio. Otra opción es cambiarlos por unos nuevos. Es importante que estén siempre en buen estado, ya que el aparato funcionará menor, consumiremos menos luz y evitaremos averías más serias, como congelación en el circuito o fugas de agua.

EL VENTILADOR O EL INTERCAMBIADOR

En el mantenimiento del aire acondicionado a veces nos olvidamos del ventilador interior del aparato. Esta parte también tiende a acumular bastante suciedad, sobre todo cuando los aparatos están diseñados solo para enfriar (sin bomba de calor). Es el momento de limpiar a fondo el ventilador del aparato, con una esponja o un paño húmedo. Si el problema no se encuentra ahí, puede estar en el intercambiador, sea exterior o interior, donde también se acumulan muchos residuos. Si no se mantienen limpios, puede afectar a la presión del gas y hacer que se congele en el interior.

CONDENSADOR DE ARRANQUE

Si comprobamos que en el aparato funciona todo excepto el compresor o el ventilador, entonces el fallo puede estar produciendo en el condensador de arranque. Esta pieza es la que se encarga de conducir la electricidad a los motores del aire acondicionado. Dependiendo del diseño del aparato, los condensadores pueden estar en la unidad exterior, o bien integrados en placas interiores. Para comprobar si el problema se encuentra ahí podemos encender y comprobar si solo arranca el ventilador pero el no el compresor. También puede ser que el compresor se active y haga ruido pero sin moverse. Si no se enciende nada, el fallo podría encontrarse en el motor. En este caso, lo conveniente es contactar con un técnico para que le eche un vistazo.

VENTILADOR EXTERIOR BLOQUEADO

Con un poco de suerte, el fallo será tan sencillo como que el ventilador exterior esté bloqueado. Esto ocurre en ciudades en las que la contaminación ambiental es alta y el aparato exterior está colocado de forma que no es demasiado accesible para realizar una limpieza periódica. Si se acumula mucha suciedad en este elemento externo, el aparato no puede eliminar el calor que genera y acaba por bloquearse.

FUGA DE GAS EN EL AIRE ACONDICIONADO

Otro problema posible es que se esté produciendo una fuga de gas y, por lo tanto, el aire acondicionado no puede enfriar. La fuga se puede producir en la unidad interior, en la exterior, o en algunas de las tuberías. Este gas no es tóxico, pero tiene un olor fuerte que nos puede ayudar a detectar por donde se está escapando. El siguiente paso será avisar a un técnico para que haga la reparación necesaria y renueve la carga del gas del aparato.