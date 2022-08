Ya no es lo que era: el jugador del Real Madrid que Florentino Pérez ve ‘flojo’

El Real Madrid está en un momento donde no están dejando escapar absolutamente nada. Todo aquel que no esté “pleno” para asumir una titularidad en el conjunto merengue, está destinado al fracaso. Florentino Pérez no quiere ningún tipo de pifias en su artillería para este ciclo. Por ello, en función de cómo van viendo el rendimiento de sus jugadores, va sacando de su lista de apuestas a los que menos brillo han tenido últimamente.

Títulos que han quedado en el pasado Los títulos que consiguió el Real Madrid en el ciclo pasado son eso, parte del pasado. Ahora, los de la ciudad capital tienen que empezar a escribir otra página de su historia en LaLiga Santander y también en Europa. Para ello, tienen que finiquitar con quiénes contarán a revalidar esos trofeos. En este devenir, Carlo Ancelotti está sacando a relucir a sus pupilos. Mientras tanto, otros han salido rotundamente de su alineación debido a los malos resultados que han tenido.

