Cómo está Alexander Zverev tras la lesión con Nadal

Zverev creía poder competir en Canadá

Tanto Alexander Zverev como Rafa Nadal están claros de que su participación en Montreal 2022 está en duda.

Ellos no habían dado el no, pero a falta de pocas horas para que inicie la acción en la Rogers Cup, se ha podido confirmar que ambos jugadores no estarán en el prestigioso torneo canadiense.

Lo cierto es que, ante las dudas de los fans de cómo está Sascha, ya el jugador ha comentado sobre su estado de salud actual.