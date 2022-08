El mundo se acabará en 20 años: estos son los motivos

Que no cunda el pánico. Antes de nada, debemos avisar de que esto no es una predicción ni una afirmación. Sin embargo, es cierto que hace 25 años, la revista The Wired hizo un artículo similar y lo clavó. 10/10. Así que nosotros no queremos ser menos. ¿Por que se puede acabar el mundo en 20 años?.

Si hace unos años, alguien nos dice que íbamos a pasar por esta fatídica pandemia, que el cambio climático iba a afectarnos de esta manera o que se acercaba una crisis económica en todo el mundo como la que ya tenemos encima, nadie se lo habría creído. Sin embargo, así estamos. Ahora bien, ¿Qué podría arruinar el futuro?