Margot Robbie, la mejor pagada de Hollywood: ¿Cuánto cobra?

Aún no sabemos la fecha de estreno en España (se habla de mediados de 2023) pero ya debutó en la gran pantalla en Estados Unidos el pasado 21 de julio. Hablamos de la esperada película sobre un icono cultural no sólo como muñeca o juguete: la Barbie. Le película se titula así, ‘Barbie’, y la protagoniza Margot Robbie, uno de los sex symbol actuales, la nueva “rubia de oro” del Hollywood que ha ido creciendo como actriz y estrella, hasta llegar no solo en prestigio al top sino también en lo monetario, porque con este film se ha convertido en la mejor pagada. Sepamos sobre ella, su último trabajo y la millonada que ha cobrado.

Su nombre completo es Margot Elise Robbie y nació en la localidad australiana de Dalby en 1990 (si, Hollywood está cada vez más lleno de australianos). Y como tantos en el país de los canguros, se crio en una granja. Comenzó a trabajar desde muy joven para sacar adelante a la familia, ya que su padre les abandonó. Desde muy joven quiso ser actriz, así que con 17 se trasladó a Melbourne en busca de oportunidades. Tras haber tenido breves apariciones en algunas series y películas, Robbie alcanzó la fama en su país al interpretar a Donna Freedman en el serial televisivo 'Neighbors', para el cual grabó 311 episodios y con el que fue nominada a dos Logie Awards. Tras su salida, se mudó ya a Estados Unidos y protagonizó la serie 'Pan Am' en 2011, para en 2013 lograr popularidad universal con su papel en 'El lobo de Wall Street'.

