Las nuevas sandalias de Bershka por menos de 30 euros que están a punto de agotarse

Bershka tiene las nuevas sandalias, por menos de 30 euros, que están a punto de agotarse. Es un modelo perfecto, que además de ser bonito nos resulta de lo más cómodo. Podrás llevarlas con unos vaqueros anchos, con un conjunto boho, con vestidos, con faldas, o lo que quieras, porque son negras y combinan con cualquier look. Las opciones son infinitas y el resultado siempre va a ser de diez. Si no consigues estas, o no te convencen, hemos seleccionado para ti algunos de los modelos más bonitos del verano. Sigue leyenda para conocer cuáles son:

Las sandalias de Bershka que están a punto de agotarse Bershka ha conseguido un modelo muy cómodo y versátil para nuestro día a día. Se trata de unas sandalias negras planas, con plataforma de unos 2 cm. Y tiras tubulares. La punta tiene una terminación cuadrada y el cierre al tobillo es mediante las tiras que debes atar para que queden bien sujetas. La composición del calzado es 100% poliuretano, mientras que la suela es 100% caucho termoplástico. Pueden ser tuyas por tan solo 25,99 euros. Anterior

