La foto en topless de Melani Olivares que ha revolucionado Instagram

Melanie Olivares y su carrera como actriz

La actriz catalana Melani Olivares, ha desarrollado buena parte de su carrera en la televisión, y siempre ha apoyado los proyectos independientes. Además de su trabajo en series como Policías, Siete Vidas, Este es mi barrio y Un Paso adelante, entre otras, Melani ha participado en la gran pantalla como 8 Citas (2009) de Peris Romano, Noche de reyes (2001), de Miguel Bardem y en No dejaré que no me quieras (2002), de José Luis Acosta, entre muchos otros. En el teatro ha interpretado papeles en obras como Amigos hasta la Muerte, dirigida por Javier Veiga, y Mandíbula Afilada, de Paco Mir.