Final de Supervivientes 2022: fecha presentadores y ganador más probable

Cada vez queda menos para que termine esta última edición del reality de Telecinco Supervivientes. Y, como es habitual en este tipo de programas, es al final donde se decide todo. Por eso los espectadores y aficionados al exótico programa se hacen cada vez más preguntas. Interrogantes que, si bien no pueden aún resolverse al cien por cien, sí ofrecen algunas respuestas bastantes probables.

Para empezar, el hecho de saber cuándo se llevará a cabo la final de Supervivientes 2022.

Cada vez más cerca

Es natural que todos los aficionados de Supervivientes tengan en gran consideración la fecha exacta en la que se acometerá la final del concurso. Probablemente el momento de mayor interés para los seguidores del mismo, y también el que mejor funciona a nivel de audiencia y tirón mediático para Mediaset y Telecinco. Pero al margen de eso, está claro que esta se encuentra ya a la vuelta de la esquina.

Sin ir más lejos, es posible comparar esta edición de Supervivientes 2022 con anteriores entregas del “concurso”, para saber cuándo concluyeron las mismas. Aunque está claro que estos tipos de espacios dependen mucho del apoyo del público (o la falta de él), así como las decisiones finales de sus responsables, Supervivientes siempre ha concluido en torno al 20 de julio.

Es decir, que ya. Con independencia de cuando baje el telón del programa de una vez por todas, esta será, de hecho, la entrega de Supervivientes que más se está alargando por parte de Telecinco. No en vano, en estos momentos se trata de uno de los espacios más populares de la cadena, que no pasa por su mejor momento en muchos sentidos. Así que resulta natural que se agarren a lo que funciona siempre bien.

Sea como fuere, hace ya incluso algunas semanas que muchos expertos en el mundo de la pequeña pantalla hicieron ya sus cábalas para intentar adivinar y prever cuándo se llegaría a la gran final de Supervivientes. La mayoría coincidieron en que el día más probable sería el 28 de julio de 2022. Da la impresión de que no erraron demasiado el tiro, en efecto.

Bienvenidos a Madrid

La experiencia televisiva de los participantes de Supervivientes 2022 en Honduras ya ha tocado a su fin, desarrollándose ya en Madrid el resto del tiempo que queda al espectáculo de Telecinco.

La última gala del programa en territorio extranjero y exótico fue también la primera del regreso de su presentador habitual, que no es otro que el omnipresente Jorge Javier Vázquez, sin duda uno de los rostros, si no el que más, más populares del canal. No obstante, el conductor del evento tuvo que coger una baja forzó a consecuencia del coronavirus, como tanta otra gente en nuestro país durante las últimas semanas.

Pero el presentador ya está de regreso, por lo que todo lo que quede de reality estará mayormente liderado por él.

Adiós, Anabel

Otro tema de actualidad, más allá de las dudas que todavía quedan por resolverse en relación a Supervivientes 2022, y que ya han animado a la creación de todo tipo de “quinielas” entre los fans, es sin duda el de Anabel Pantoja. Como todos los espectadores asiduos al concurso saben, ella no estará en la final.

Dicho de otra forma, se quedó a las puertas de esta última recta final, si bien la concursante se ha mostrado orgullosa por su paso por el reality en todo momento, agradeciendo lo mucho que ha aprendido durante el mismo y demás frases tan habituales entre muchos de los que se ven obligados a abandonar antes de lo que les hubiese gustado.

Por lo demás, parece que el destino ya está cada vez más fijado. Solo quedan unos pocos protagonistas, entre los que destaca el primer finalista y gran favorito para ganar desde hace semanas, Alejandro Nieto. También siguen ahí, pese a todo, Nacho Palau, Ignacio de Borbón y Marta Peñate. Para todos ellos tuvo palabra de ánimo la eliminada Anabel Pantoja, que a buen seguro hubiese estado encantada de ocupar el lugar de alguno de ellos. Pero no pudo ser.

En cualquier caso, y aunque Anabel Pantoja ha sido capaz de llegar lejos en esta edición del programa televisivo Supervivientes, durante su despedida reconoció que poca gente tenía confianza en ella, y que ni siquiera ella misma estaba convencida de sus posibilidades.

Ahora, por lo tanto, el momento de la verdad está cada vez más cerca, y solo queda que los fans del espacio permanezcan muy atentos.