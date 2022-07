El secreto para ser un pro en resolver un crucigrama

Cuando hablamos de un crucigrama, muchas personas se sorprenden de que haya otras personas que sepan el cómo resolverlos, ya que tienen la mala fama de ser incomprensibles y muy difíciles de realizar, la verdad es que al ver por primera vez un crucigrama es normal asustarse y no entenderlo, pero solo tienes que dedicarle un poco tiempo a aprenderlo y comprenderlo bien y te volverás todo un maestro y puedes tratar con Wordle, el juego viral de crucigramas que arrasa en Twitter y FaceBook.

Algo fundamental que debes de saber sobre un crucigrama es que sus pistas se adhieren a ciertas normas especificas, las cuales son las siguientes que te mencionaremos a continuación.

Norma 1

En cada pista criptica de un crucigrama va incluida una definición directa de la respuesta de este, lo mismo que vemos en un crucigrama regular, de seguro te sorprende saber que se trate de lo mismo pero es cierto.

Norma 2

Cuando hablamos de la definición de la idea de un crucigrama, hay que saber que esta siempre va a encontrarse al final o al principio de la pista que se nos está dando, pero nunca va a ser colocada en el medio.

Norma 3

La gran mayoría de las pistas cripticas que vemos, se encuentran a lo largo de las líneas de la siguiente fórmula que te indicaremos, definición + juego de palabras, esto nos vendría dando como resultado la respuesta que tanto buscábamos, la misma fórmula puede ser usada al revés colocando juego de palabras+ definición dará como resultado la respuesta.

Norma 4

Siempre se debe de tener presente acerca de un crucigrama que el juego de palabras lo divertido, y se puede utilizar uno o una combinación de 7 a 9 pistas principales, en los dispositivos de Wordplay se incluye reversiones, anagramas y supresiones.

Norma 5

En la parte de la definición de una clave secreta puede usarse una definición que se consigue en un diccionario sencillo o también se puede utilizar una definición un poco más inusual, siempre dependerá de tu preferencia.

Norma 6

El poder identificar en la sección de definición de una clave es algo totalmente vital para poder llegar a la solución de alguna pista criptica en el crucigrama, cuando creas que te clavaste hacia abajo es cuando te darás cuenta que el resto de la pista que buscabas siempre fue un juego de palabras.

Norma 7

Al hablar de pistas cripticas es muy importante que sepas a la hora de un crucigrama que muchas de estas incluyen palabra indicadoras, las cuales vienen siendo una frase o palabra corta, la cual te indicara que tipo de juego de palabras se está utilizando en la pista que buscas descifrar.

Como enfrentar abreviaturas utilizadas en pistas de crucigrama

Comenzaremos diciéndote que las abreviaturas suelen utilizarse de manera amplia en cuanto a las pistas cripticas de un crucigrama, y lo cierto es que en muchos dispositivos clue también son utilizadas. Al realizar esto te toparas con reversión, eliminación de pistas en particular, pistas en anagrama y siglas en farsa.

No es raro que las abreviaturas cripticas lleguen a tropezarse con solucionadores nuevos, ya que de esta manera logran ganar algo de familiaridad con ellos, lo que es un modo bastante eficiente de mejorar tus habilidades en cuanto a resolución de crípticos, sin usar trampas como el bot que tuvo que eliminar Twitter, que desvelaba la palabra del Wordle del día siguiente. En cuanto a las abreviaturas hay cientos de posibilidades sobre ellas, por esto es que la listas de referencias se vuelven tan útiles y de ayuda.

Abreviaturas británicas

En muchas ocasiones puede ocurrir que te encuentres con abreviaturas extremadamente raras, pero por lo general estas suelen verse más que nada en crucigramas británicos, y sin duda se vuelven todo un desafío para aquellos no tan expertos en el área de los crucigramas. Las abreviaturas británicas de los crucigramas vienen de los años de 1940 y 1950.

Un gran truco para que logres el poder detectar o encontrar las abreviaturas en las pistas cripticas es que mires cada palabra de las pistas una a la vez, ya que de esto modo podrás saber si llevan una abreviatura común o no. Al mirar hacia arriba de las entradas de una única letra no lograras dar con nada en ningún diccionario, por lo tanto trata de hacerlo de un modo diferente para no dar con abreviaturas comunes.

En cuanto a las abreviaturas cripticas que son mas especializadas, siempre debes de intentar usar un diccionario de crucigrama críptico, como Bradford, las cámaras o intenta buscando en línea.

Tipos de dispositivos de juegos de palabra que se utilizan en crucigramas crípticos

Uno de los tipos de dispositivos de juegos de palabra que son utilizados en crucigramas crípticos son el anagrama, charades, contenedores, supresiones, reversiones, homófonos, definiciones dobles, palabras ocultas y definiciones cryptic. Ahora te hablaremos un poco acerca de algunos de estos dispositivos de juegos para que te especialices más en los crucigramas.

Anagrama

Lo primero que debes de saber acerca de un anagrama es que es un dispositivo en el que las letras que se encuentran en una palabra o varias palabras se mezclan para así formar una nueva palabra. Además las cartas son reordenadas a la vista en la pista y las abreviaturas se incluyen ocasionalmente en el anagrama.

Charades

En el juego de charades en general no se suelen ver palabras indicadoras. Una manera fácil de explicar el juego de charades es que posee pistas comunes las cuales pueden ser utilizadas en conjugación con otros dispositivos de pistas. Además no podemos olvidar que los crucigramas crípticos algunas pistas falsas.

Contenedores

El dispositivo que podemos apreciar en los contenedores es que se trata de un juego de cartas o palabras cortas, las palabras indicadoras que se ven aquí se utilizan a manera de contención, y te sirven para indicarte que es lo que debes colocar dentro de otra. Las pistas que vemos en los contenedores pueden ser similares a las que vemos en clued.

Esperamos que con toda la información que te hemos brindado hoy acerca de los crucigramas te vuelvas todo un experto.