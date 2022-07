En muchas partes, hasta en la televisión, habrás escuchado a las personas que hacen referencia a haber comprado o vendido algo por eBay, pero en realidad ¿sabes que es eBay? Si la repuesta es que no, entonces te conviene leer este artículo para que te enteres de todo lo que tienes que saber respecto a este sitio web.

¿Qué es eBay?

Pues eBay no es otra cosa que un sitio en línea de compras, pero que utiliza un modo particular ce venta, que es la subasta, y la relación se establece directamente entre los consumidores, aunque eso no impide que los comerciantes también utilicen este canal como medio para vender sus productos.

Se trata de una página en la que puedes comprar casi cualquier cosa legal, disponible para muchos países, aunque si no te interesa pagar envíos, puedes haber búsquedas a nivel local sobre los productos que estén disponibles en línea ingresando tu código postal. Pero si estás buscando un producto en particular y no te importa pagar el envío, puedes encontrarlo y comprarlo en cualquier parte del mundo.

¿Cómo se puede utilizar eBay?

Para utilizarlo, primero debes abrir una cuenta, lo que es totalmente gratuito, y puedes abrirla como vendedor o como comprador, pero si la abres como vendedor existen unas tarifas asociadas que tienes que pagar, como la tarifa de listado. Lo que tengas que pagar en concepto de tarifa va a depender del precio al que se vendan tus productos, y por el tiempo que estén enumerados en la lista.

¿Cuándo comenzó eBay?

Inició de forma muy humilde en el año 1995, pero ha evolucionado hasta convertirse en una web bastante conocida y millones de ventas se realizan diariamente por medio de esta plataforma. Lo que ha hecho tan popular esta plataforma es que resulta muy atractiva tanto para vendedores como para compradores, porque es absolutamente capitalista, lo que significa que se rige por las leyes de la oferta y de la demanda. De este modo, un producto costará lo que un comprador pueda pagar por el mismo.

Lo que significa que un vendedor podría colocar a sus artículos un costo bastante alto, si se trata de productos que son muy demandados, como los que son de colección o están descontinuados, o se trata de antigüedades, así como artículos inusuales o que escaseen en el mercado. De esta forma, muchos coleccionistas acuden a eBay para adquirir artículos que no encontrarían en sus mercados locales.

Para estos fines eBay ha creado herramientas que permiten búsquedas específicas y avanzadas, así como sistemas de notificación a los interesados, cuando determinados artículos son ofrecidos en línea, además eBay es muy fácil de usar y se ha preocupado por implementar medidas que evitan las transacciones de tipo fraudulento, con un sistema que ha probado ser bastante eficaz. Eso ha hecho que los coleccionistas y marchantes pasen muchas horas al día usando eBay tanto para comprar como para vender artículos de colección, obteniendo buenas ganancias. Un 35% de los españoles colecciona álbumes y cromos, según eBay.

¿Entonces eBay es una tienda?

Sí, pero que no vende productos o artículos propios. Sólo realiza labores de intermediación entre los vendedores y los compradores, permitiéndoles a los vendedores exhibir sus productos en un solo sitio que es su tienda de e-commerce, comunicando de mejor manera su marca por medio de páginas web que ellos mismos habrán personalizado.

En caso de que veas un ícono con forma de puerta, al lado de la identificación de un usuario que es un vendedor, deber pulsar encima, porque eso te va a llevar de forma directa a su tienda en eBay, de modo que cada vendedor tiene su propio espacio personalizado para ofertar sus artículos o productos. Aunque también han ocurrido cosas locas como un hombre que subastó a su “novia usada” por eBay y recibe una propuesta de 90 mil dólares, claro que la negociación no pudo ser llevada a cabo, pero es bastante curioso.

¿Qué hace que eBay sea más atractiva que otras tiendas en línea?

No es sólo que sea fácil de usar y que garantice la confiabilidad de sus transacciones, sino que además, eBay es una plataforma que ya posee una gran cantidad de tráfico, porque se trata de un mercado digital que tiene cientos de compradores suscritos que siempre estarán en línea buscando ofertas de forma activa. Otro aspecto importante es que eBay invierte una considerable cantidad en publicidad, para poder conducir a los consumidores hacia su plataforma, de modo que los vendedores tengan una mejor visibilidad en el mercado.

Pero hay algo que debes considerar y es que en eBay no podrás crear un mercado de consumidores cautivo, porque no es posible establecer este tipo de relaciones por medio de esta plataforma, ya que la misma sólo se limita a permitir que ofrezcas un producto y que recibas las ofertas de los que estén interesados en él, pero eso no significa que ese comprador vaya a establecer una relación con el vendedor.

¿Cuáles son los costos de ofrecer artículos por eBay?

Cómo dijimos antes, abrir una cuenta en eBay como usuario es gratuito, no obstante, si la cuenta es abierta por un vendedor que desea ofrecer un producto, aunque esta plataforma no le cobre ninguna tarifa por suscripción o uso, si les va a cobrar otras tarifas, como es el caso de la tarifa por inserción o listado del producto, y la tarifa sobre el valor final. Esto quiere decir que eBay le va a cobrar a los vendedores una tarifa por exhibir sus productos en el listado y cuando se realice una venta, también tomará un porcentaje sobre lo que el comprador haya pagado por el producto.

¿Qué debo hacer para vender por eBay?

Hay ciertas actividades que debes realizar e incluso mejorar, para aprovechar el canal de venta que ofrece eBay, encontrándose entre ellas las siguientes: