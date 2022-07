Hoy, 05 de julio es el día en que celebramos a San Antonio María Zaccaria y a Santa Cirila de Cirene

Los Antonios y Antonias abundan en todos los rincones de España, bien sea como primero o como segundo nombre, de hecho es el uno de los nombres más comunes en el país, y resulta que a lo largo del año tenemos varias oportunidades para felicitarlos, porque son varios los santos con ese nombre. Por ejemplo, tenemos que el 17 de enero el santoral católico recuerda a San Antonio abad, mientras que el 13 de junio es el día en que se celebra a San Antonio de Padua y hoy, el santoral recuerda a San Antonio María Zaccaria.

San Antonio María Zaccaria

Nació en la ciudad de Cremona, Italia, la misma que es famosa por la fabricación de violines, en el año 1502 y llegó a licenciarse en medicina en la Universidad de Padua, lo que ya de por sí fue un gran logro, pero no contento con eso, se empeñó, gracias a sus virtudes cristianas, y fundó la Orden de los Clérigos Regulares de San Pablo, que también es conocida con el nombre de los Padres Barnabitas, desde la cual se dedicó por entero, así como sus hermanos, a curar y a dar consuelo a los más pobres, quienes no tenían posibilidades de obtener atención médica de ninguna manera. Hizo tantas cosas que nos parece increíble que haya muerto a la temprana edad de 37 años. Su canonización estuvo a cargo del papa León XIII, y no sólo eso, sino que lo declaró santo.

San Cirila de Cirene

También conocida con el nombre de Santa Ciprilla de Cirene fue una santa que murió mártir después de haber sido torturada en Libia, que para aquel momento era una provincia romana, convirtiéndose en otra de las víctimas de la cruel persecución del emperador Dioclesiano. Como parte de su tortura, según se cuenta en las tradicionales cristianas, Santa Cirila de Cirene al ser obligada a rendir culto a dioses paganos ofreciéndoles carbones ardientes, los mantuvo agarrados en las manos, negándose a realizar esa práctica pagana por lo cual sus manos resultaron quemadas, y ante su negativa de renegar del cristianismo, como era costumbre durante la persecución a los cristianos de este cruel emperador romano fue condenada rápidamente por las autoridades romanas en Libia a ser descuartizada, orden que se ejecutó de inmediato.

Ahora bien, el 05 de julio no sólo se recuerda a San Antonio María Zaccaria y a Santa Cirila de Cirene, sino que el Santoral Católico se completa con otros nombres de santos y beatos que fueron cruciales para propagar la verdadera fe, de hecho el Santoral está integrado por más de 10.000 de estos hombres y mujeres que antepusieron los valores cristianos a cualquier otra obligación, y entre los que se recuerda el día de hoy podemos mencionar a los Santos Agatón y Trifina de Sicilia, San Atanasio de Athos, San Atanasio de Jerusalén, San Domicio el Médico, San Esteban de Nicea, Santa Marta de Siria, San Numeriano de Tréveris y Santo Tomás de Terreto.