Las misteriosas profecías de Nostradamus aun por llegar (y puede que en 2022)

Nostradamus hizo alguna de las profecías más inquietantes de todos los tiempos: la caída de las Torres Gemelas, la independencia de Estados Unidos, o el nacimiento y ascenso de Hitler. Sin embargo, aún quedan muchas que no se han cumplido, y aquí te vamos a contar unas cuantas. No te asustes. Peor de lo que ya hemos vivido estos últimos dos años no va a ser… ¿o sí?

Invasión en Europa Está siendo una de las predicciones que más terror está generando, debido a los sucesos que van ocurriendo relacionados con el islamismo extremista. Nostradamus dijo que el poder de Marruecos se extendería. No solo llega hasta ahí, sino que también hace referencia a un gran jefe asiático, que mandará más ejércitos por mar y tierra. Sí, puede ser literal, pero también podemos pensar en toda la influencia china que está teniendo en los países occidentales. De aquí no salimos, vaya. Y menos si estás en Suiza, París o Nueva York. Anterior

