Le Coq, el pollo asado a las brasas que triunfa en Madrid

Centrado en la especialización, este negocio familiar ha posicionado su producto estrella, el pollo a las brasas, como uno de los mejores de la ciudad gracias a su cuidada y artesana elaboración, a la calidad de su materia prima y a su versatilidad, cuenta con seis recetas y se adapta a todos los públicos y momentos.

Con seis años de trayectoria desde que abriera su primera sede en la calle Príncipe de Vergara, Le Coq es el proyecto de la abogada y economista Elvira Durand que ya se ha consolidado en la capital con 10 locales abiertos, todos ellos en propiedad.

Los planes de expansión de Le Coq pasan por un crecimiento sostenido en el tiempo que pretende llegar a los 15 establecimientos en 2022 y sumar 10 aperturas más en 2023.

Variedad de recetas y elaboración artesanal única, son las claves del éxito de Le Coq, un negocio hostelero que en solo seis años se ha consolidado en Madrid con su producto estrella: el pollo a las brasas. Un producto en el que se han superespecializado y que cocinan en cada local con mimo y cuidado, a fuego lento y partiendo de una materia prima de calidad, pollo de granja seleccionada.

Cada pollo en Le Coq pasa por un proceso de elaboración de 36 horas en el que el producto fresco tiene dos procesos de marinado, un primero de unas 24 horas, para entrar posteriormente en un segundo de 12 horas en el que se le añaden los marinados de sus seis recetas propias: el pollo tradicional, el peruano, el chimichurri, el perigord, el chipotle y el cajún. Un proceso lento y perfeccionado que termina en un horno diseñado ad hoc para Le Coq y todo ello unido a la versatilidad del espacio, es para todos los públicos y se adapta a cualquier momento del día, ha hecho de Le Coq un negocio familiar de éxito en constante crecimiento desde sus inicios.

Comer sano y a buen precio

¿El objetivo de todo el concepto? Dar de comer bien, sano, a un precio honesto que el público percibe como asequible. En Le Coq el proceso de pedir es sencillo, se elige el tamaño de la ración de pollo, un cuarto o medio, se decide la receta y se selecciona la guarnición, todo a un precio cerrado. Para acompañar su plato estrella, además de las opciones clásicas como las patatas fritas o asadas y los pimientos asados, han incluido propuestas como el arroz chaufa, puré de patatas, maíz a las brasas, batatas asadas y ensalada de col.

Y como plus el concepto Le Coq no acaba en el pollo, cuentan también con una propuesta de entrantes variada entre los que destacan el hummus de aguacate, los puerros a la brasas, la quesadilla de pechuga braseada o los tequeños de queso, propuestas de menú cerradas con hamburguesa, crepes, ensaladas o burritos como plato principal y una oferta dulce en la que no falta el crepê banofee, la red velvet o la cookie al horno.

Un negocio familiar

Detrás de este concepto está la abogada y economista Elvira Durand, con una trayectoria profesional sólida, ex directora general de marcas de Comess Group. Siempre le gustó dar de comer, es amante y defensora de las sobremesas y, además, tuvo una infancia viajera que fomentó su pasión declarada por comer y probar, desde niña, todo lo que se salía de la norma. Con este bagaje, Elvira no podía hacer otra cosa que poner en marcha Le Coq, un restaurante superespecialista en el que representar con sus seis recetas el viaje del pollo como ella lo entiende, rico y diverso.

Desde sus inicios en el local de Príncipe de Vergara 269, Le Coq diseñó un horno propio y unos procesos de elaboración únicos y característicos que ha ido implantando en todos los locales que han venido después.

Expansión sostenible

El resultado de la planificación y la visión de Elvira ha sido un formato de negocio que desde que se puso en marcha fue un éxito. Después de solo dos años de su primera apertura, en 2018 abría el segundo Le Coq en Las Tablas, con un formato más amplio, para poder atender la demanda. En 2019 le siguieron tres aperturas más, en Ortega y Gasset, en Serrano y en Pozuelo y justo antes de estallar la pandemia abrían su sexto local en Alcorcón. El confinamiento y la pandemia sirvieron para demostrar la versatilidad y agilidad de adaptación de un formato único, así la carta de Le Coq dio un giro y tornó a ser más sencilla, fresca y fácil. Esto se tradujo en adaptar la oferta y simplificarla en los pollos a las brasas y los platos que mejor viajaban. Y en este contexto, no pararon de crecer, en plena pandemia, en junio de 2020 abrían en Atocha, 43 y desde entonces le han seguido algunos más hasta llegar a los 10, el último en abrir ha sido Francisco de Sales, y en este 2022 está prevista la apertura de cuatro más. La previsión también es sumar 10 aperturas más en 2023.

¿La expansión fuera de Madrid? Aún en exploración, pero Elvira no descarta conquistar al público nacional e internacional con uno de los considerados mejores pollos a las brasas de la capital. «Los clientes se merecen disfrutar de un Le Coq cerca de su casa».