Eyeliner adhesivo: la técnica para que no se te corra el maquillaje en la piscina

El delineado más sencillo, eficaz y duradero llegó en forma de pegatina para revolucionar la industria de la belleza. Sabemos que el uso del delineador requiere horas de práctica para conseguir esa raya del ojo perfecta. Pero hay una solución sencilla para aquellas que no tienen buen pulso y no consiguen la simetría ideal. El eyeliner adhesivo está triunfando entre las celebrities y te contamos cómo utilizarlo, sobre todo para que no se te corra en la piscina.

La revolución de eyeliner adhesivo Famosas como Hailey Bieber o Millie Bobby Brown ya lo tienen entre sus aliados y recreando unos looks a todo color como si fueran parte del reparto de Euphoria. Se trata de un adhesivo facial con forma de eyeliner que se pega al párpado y que no se estropea ni se corre con el calor ni el sudor. Es la solución perfecta con la que nunca quedarán tus ojos desiguales con el maquillaje ni se distorsionará. En definitiva, es un delineado en manera de pegatina que no se estropea ni se corre con el calor, el sudor y las horas bajo el sol. Ideal para arrasar este verano. Anterior

Siguiente