No es ningún secreto que el precio de la luz está por las nubes. Las medidas que toma el gobierno no funcionan como se esperaba para que se rebajen las facturas, por lo que no les ha quedado más remedio que recortar el IVA. Esto va a suponer un pequeño ahorro en un momento en el que la inflación está ahogando los bolsillos.

Aunque sea poco es bien recibido, así que podrás emplearlo para otros pequeños gastos cotidianos. A continuación, te desvelamos el dinero que vas a ahorrar gracias a la rebaja del IVA de la luz.