China crea un 'DNI' de 29 caracteres para robots humanoides que los identificará de por vida

Si naciste en España, tienes un DNI con ocho números y una letra. Si eres un robot humanoide en China, a partir de ahora tu carnet de identidad digital tendrá 29 caracteres. Y no es un número cualquiera: es una matrícula de por vida, que te acompañará desde la fábrica hasta el desguace, pasando por cada revisión, cada reparación y cada cambio de manos. Pekín quiere saber en todo momento dónde está cada máquina con dos piernas y un procesador, y acaba de estrenar la herramienta para conseguirlo.

El carnet de identidad robótico, al detalle

El sistema se presentó en la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Pekín, durante una reunión de trabajo sobre la plataforma de gestión del ciclo de vida completo de los robots humanoides. La agencia Xinhua confirmó que la norma introduce por primera vez un "código de identidad" de 29 caracteres para cada unidad. La idea es que sea único e inalterable: una vez asignado, ni el fabricante ni el dueño podrán cambiarlo.

El código se divide en cuatro tramos con una lógica casi militar: dos caracteres para el país, cuatro para el fabricante, seis para el modelo y sus rasgos técnicos, y diecisiete para el número de serie de la unidad concreta. Vamos, que con echar un vistazo a la cadena sabes quién lo construyó, de qué tipo es y cuál es ese robot en concreto entre todos los de su serie. La ambición es pasar del seguimiento por modelo al seguimiento individual, algo que hasta ahora solo existía en la ciencia ficción.

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Por qué China necesita que cada robot tenga un número de serie kilométrico

Detrás del código no hay solo afán recaudatorio ni burocracia. El gobierno chino quiere resolver varios problemas de golpe: empresas que usan reglas de codificación distintas, dificultades para identificar un mismo producto entre sectores y líneas de responsabilidad borrosas cuando algo falla. Si un humanoide se estrella contra una farola o filtra datos de su dueño, Pekín quiere poder tirar del hilo. La identidad digital funciona aquí como el eslabón que permite rastrear cada paso: mantenimiento, certificación, retirada del mercado o reciclaje.

El comité HEIS, dependiente del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, lidera el proyecto junto al Instituto de Normalización Electrónica y más de 50 entidades. En la lista de implicados aparecen fabricantes, vendedores, usuarios, importadores, recicladores y autoridades de supervisión. Todos atados al mismo número.

De repente el número de bastidor de un coche parece corto: esto es un DNI burocrático diseñado para que un robot no pueda esconderse nunca.

Un síntoma de hacia dónde va la regulación de la IA

La plataforma ya ha cubierto más de 100 empresas chinas, ha incorporado más de 200 modelos y ha asignado códigos a más de 28.000 humanoides. No es un piloto pequeño: es una base industrial real. En el acto de lanzamiento firmaron representantes de ciudades como Pekín, Wuhan, Chengdu y Ningbo, integradas en un mecanismo que agrupa a 20 urbes vinculadas a la inteligencia artificial y más de 30 empresas destacadas del sector.

Conviene poner las cifras en contexto. La Federación Internacional de Robótica sitúa a China como el mayor mercado mundial de robots industriales en 2024, con el 54% de los despliegues globales: 295.000 instalaciones anuales y un parque operativo que ya supera los dos millones de unidades. Los humanoides, sin embargo, son aún una porción minúscula de esa producción y, según el think tank MERICS, todavía no se despliegan a gran escala.

La jugada china tiene más de anticipación que de respuesta urgente. Si los humanoides pasan de las demos de feria al mundo real —fábricas, hospitales, casas—, Pekín quiere que cada paso esté registrado antes de darlo. No es solo una cuestión técnica; es una capa de control que se construye antes de que el pastel crezca. Y eso, viniendo de un país que ya tiene un sistema de crédito social para humanos, no sorprende pero sí da que pensar.

Lo interesante es que este estándar no se queda en lo nacional: el código arranca con dos caracteres para el país. Si otros estados adoptan sistemas similares, podríamos estar ante la semilla de algo parecido a las matrículas internacionales de coches, pero para robots. La pregunta incómoda es si Occidente está mirando para otro lado mientras China pone las reglas del juego.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. No es un gadget que puedas comprar en Amazon, pero la medida anticipa un futuro donde los robots llevan matrícula como los coches. China mueve ficha mientras el resto del mundo aún discute si ponerles ruedas o piernas.

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El resumen para vagos (TL;DR)