Charli D'Amelio: su padre responde al drama familiar de la gestión millonaria

Marc D'Amelio no ha tardado ni un suspiro en saltar a la arena. El padre de Charli D'Amelio ha negado este domingo, con dos frases en los comentarios de Deuxmoi, que él y su mujer hayan desviado millones de dólares de las cuentas de la tiktoker. La historia promete, y mucho.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Dinero, familia, una de las creadoras más famosas del mundo y un padre que promete mostrar «los recibos» en redes. Esto tiene todos los números para ser el culebrón del verano.

Qué ha pasado exactamente: la bomba de Deuxmoi

Todo empezó el sábado, cuando el blog de cotilleos Deuxmoi compartió en Instagram un post que aseguraba que la familia D'Amelio estaba «conmocionada» por una disputa financiera. Según esa filtración, Charli, de 22 años, descubrió que «millones de dólares habían sido transferidos desde cuentas creadas durante los años en que sus padres gestionaban su carrera». Las fuentes citadas por Deuxmoi afirmaban que las transferencias se produjeron «durante un largo periodo» e incluyeron fondos destinados a los ahorros de la joven.

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El escándalo se agravaba con otros detalles: se decía que Charli se dio cuenta «después de que supuestamente sus padres debían haber sido eliminados de ciertas cuentas». Además, el informe mencionaba que ya hay abogados de por medio y que la situación ha provocado una «gran brecha» en la familia, con la hermana Dixie alineada con los padres.

Charli, que saltó a la fama en 2019 bailando en TikTok, fue la primera creadora en alcanzar los 50 y los 100 millones de seguidores. En 2021 ya era la tiktoker mejor pagada, con unos 15 millones de euros en ganancias (según Wikipedia), y su familia se integró en su marca: todos protagonizaron un reality en Hulu entre 2021 y 2023.

Marc D'Amelio contraataca: «Tengo los recibos»

El padre no tardó en responder directamente en los comentarios de la publicación. «Esto no es cierto», escribió. «Queremos a Charli, está siendo manipulada y tengo los recibos». Cuando otro usuario le preguntó sin rodeos si habían robado a su hija, Marc fue categórico: «Absolutamente no. Ella siempre ha tenido un equipo en marcha: abogados, representante, manager… Lo montamos así a propósito. No sé si sabes algo sobre nuestra familia, pero nos iba muy bien antes de TikTok».

Mientras tanto, Charli no ha hecho declaraciones directas. Poco después del post de Deuxmoi, subió a TikTok una imagen suya con los ojos llorosos y el mensaje: «volveré a bailar más tarde, estoy deprimida, dejadme en paz». Todo ello acompañado de un enlace a su último vídeo en YouTube.

Marc D'Amelio no solo niega el desfalco, habla de manipulación y promete mostrar pruebas.

Por qué este drama tiene todos los ingredientes de telenovela (y un tufillo raro)

La historia es un déjà vu. No es la primera vez que una estrella adolescente se enfrenta a sus padres por el control de su dinero. El patrón se repite: fama explosiva, padres convertidos en managers, cuentas conjuntas opacas y, un día, el ídolo descubre que sus ahorros no están donde deberían. Casos como el de Britney Spears o los conflictos de otras celebridades juveniles nos han enseñado que la línea entre protección familiar y abuso financiero es muy fina.

Lo que hace especial este embrollo es la seguridad de Marc. No solo niega el desfalco, sino que habla de «manipulación» y de tener «los recibos». ¿Contra quién? ¿De qué? Ese es el agujero negro que ahora mismo tiene a todo internet teorizando. Además, la respuesta de Charli —una imagen triste y un «estoy deprimida»— parece confirmar que algo grave está pasando, aunque no sepamos exactamente qué.

Si realmente hay abogados moviéndose, la verdad saldrá tarde o temprano. Por ahora, el padre ha puesto una venda antes que la herida, pero la herida ya supura. Veremos qué publica Charli cuando vuelva «a bailar».

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