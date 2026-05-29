WAH Show aterriza en Madring como la experiencia oficial y exclusiva del Formula 1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026

Los próximos 11, 12 y 13 de septiembre, Madrid acogerá uno de los eventos deportivos más esperados a nivel internacional. Un fin de semana en el que la ciudad se convierte en el epicentro del motor, la emoción y la exclusividad.

Espectáculo F1 en WAH Madrid Fuente: WAH Show

En este contexto, WAH Show da un paso decisivo en su evolución y se posiciona como una de las experiencias exclusivas y diferenciales dentro de Madring durante el Formula 1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026, llevando su universo experiencial a uno de los entornos más exigentes y prestigiosos del calendario internacional.

Reconocido por haber transformado el concepto de ocio en Madrid, WAH ha construido un modelo único donde música en directo, gastronomía internacional y espectáculo de primer nivel, conviven en una experiencia inmersiva sin precedentes. Ahora, ese mismo universo se encuentra dentro del nuevo circuito de MADRING, ofreciendo una nueva forma de disfrutar la competición.

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Para quienes aún no lo conocen… ¿Qué es WAH Show?

WAH Show es una experiencia única, con una puesta en escena de gran formato que articula un concepto 360º y eleva el estándar del entretenimiento en Europa.

Desde el momento en que se abren las puertas, el espectador entra en un universo donde todo puede pasar. La experiencia comienza en un espectacular Food Hall con propuestas culinarias del mundo acompañadas de actuaciones en vivo, que marcan el inicio de un recorrido sensorial.

A continuación, el público accede al corazón de WAH: un impresionante teatro donde más de 40 artistas dan vida a una historia épica a través de grandes temas musicales, visuales sorprendentes y una dirección artística que convierte cada función en algo único.

Y como cierre, un tercer acto donde la energía se transforma y la experiencia evoluciona hacia un formato más social y envolvente, con música y una atmósfera que invita a alargar el momento.

Todo sucede en un mismo espacio, con una única entrada y con la certeza de que no hay dos experiencias iguales.

WAH EXPERIENCE: una nueva forma de vivir el evento

La propuesta de WAH en Madring se materializa en WAH EXPERIENCE, un concepto diseñado para vivir el evento desde una perspectiva completamente diferente, combinando la emoción de la competición con el universo experiencial de WAH.

Ubicación privilegiada en circuito

La experiencia incluye asientos en la Curva 18, uno de los puntos más espectaculares del circuito, situado a la salida del túnel que conecta Valdebebas con IFEMA. Un enclave donde se vive de cerca la intensidad del trazado, con frenadas extremas y el sonido de los monoplazas que te hará vibrar.

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El universo WAH, más allá de la grada

WAH EXPERIENCE va mucho más allá del asiento. Los asistentes tendrán acceso al Espacio WAH —ubicado en el pabellón 5.1 de IFEMA—, transformado para la ocasión en un espacio experiencial donde el entretenimiento se convierte en protagonista.

Pabellón 5.1 de IFEMA Fuente: WAH Show

Durante todo el fin de semana (viernes a domingo, de 9:00 a 19:00), este espacio se activa como un entorno dinámico en constante evolución, donde el espectador no solo asiste, sino que forma parte de la experiencia: se mueve, disfruta, comparte y se deja llevar por una propuesta que acompaña la jornada y va más allá de la competición.

Tecnología diseñada para no perderse nada

La tecnología juega un papel clave en esta propuesta. El espacio cuenta con una pantalla LED indoor de 240 m² —la más grande de Europa en su categoría— y un sistema de sonido envolvente 360º que permite seguir la competición en directo con una calidad excepcional, integrando lo que sucede en pista con lo que se vive dentro del espacio.

Un recorrido gastronómico sin pausas

La experiencia se completa con una propuesta gastronómica internacional que invita a recorrer sabores del mundo a través de diferentes estaciones, en un entorno diseñado para disfrutarse desde el primer momento, combinando street food y coctelería en un ambiente activo y cuidado al detalle.

WAH EXPERIENCE propone así una forma distinta de vivir la competición: no solo desde el asiento, sino también desde la experiencia. Un recorrido que combina la adrenalina del circuito con la energía, la música y la gastronomía propias del universo WAH.

Con un aforo limitado a 1.000 entradas, la experiencia garantiza un entorno exclusivo y cuidado, pensado para ofrecer una vivencia diferencial dentro de uno de los eventos más relevantes del año.

El entretenimiento como eje de la experiencia

Desde su creación, WAH ha redefinido la forma de entender el entretenimiento, apostando por un modelo donde la experiencia no es un complemento, sino el eje central.

Su llegada a Madring no es una adaptación, sino una evolución natural: trasladar su universo a uno de los escenarios más exigentes del mundo y demostrar que el entretenimiento puede transformar la forma en la que se viven los grandes eventos.

Con esta propuesta, WAH no solo participa en el evento, sino que eleva el estándar, convirtiendo un espacio exclusivo en una experiencia viva, diseñada para sorprender, emocionar y dejar huella.

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WAH Show, una experiencia gastromusical Fuente: WAH Show

Información de venta

Las entradas para WAH EXPERIENCE ya están disponibles a través del área hospitality de Madring.

Los interesados podrán acceder a esta experiencia como parte de los paquetes oficiales, que incluyen tanto el acceso al circuito como la experiencia completa dentro del espacio WAH, con bebidas y comida ilimitadas.

Todos los detalles y opciones de compra están disponibles en la plataforma oficial: https://hospitality .madring.com