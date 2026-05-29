Perfume Pull&Bear de hombre: 'This is not Citrus', la fragancia floral y cítrica que arrasa por 9,99 €

Reconócelo, encontrar un perfume asequible que no huela a todos lados es misión imposible. Pull&Bear acaba de lanzar 'This is not Citrus' y promete ser el aroma del verano por 9,99 €.

Un perfume floral para hombre que rompe el molde

Cuando piensas en colonias masculinas, lo primero que te viene a la cabeza son los aromas amaderados o marinos. Pull&Bear ha decidido darle una vuelta con 'This is not Citrus', una fragancia que abraza las flores sin complejos y demuestra que los hombres también pueden oler a rosa y geranio.

La salida es una explosión cítrica de mandarina verde y bergamota, con un toque de grosella negra que le da un puntito juguetón. En cuanto la pruebas, notas esa frescura energizante que pide a gritos una terraza al sol.

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En el corazón, la cosa se vuelve más interesante: el cardamomo y las hojas de buchu se mezclan con la rosa y el geranio, creando una estela limpia y radiante. Es floral pero sin empalagar, y se queda cerca de la piel como una segunda capa fresca.

El fondo, con almizcle etéreo, madera de cedro y vetiver, le da un cierre elegante y duradero. Vamos, que no es de esas colonias que desaparecen a la media hora.

La mezcla de rosa y cítricos consigue un perfume fresco que se sale de lo típico, y por solo 9,99 euros no hay rival que le haga sombra.

Por 9,99 euros, ¿merece la pena?

Si buscas una colonia para el día a día este verano, la respuesta es un sí rotundo. Por menos de lo que cuesta un menú del día, te llevas 50 ml de un perfume con una salida muy veraniega y un fondo que aguanta varias horas. He probado fragancias mucho más caras que duraban menos, te lo juro.

El almizcle y el cedro le dan buena fijación, así que con un par de pulverizaciones por la mañana aguantas hasta la tarde sin problema. No es un perfume para una cena de gala, pero para el día a día cumple de sobra.

Pull&Bear ya nos tiene acostumbrados a petarlo con sus perfumes

No es la primera vez que la marca de Inditex la lía con un perfume barato. Hace un par de años, 'This is not a Perfume' se convirtió en un básico de armario olfativo por menos de 10 euros. La línea 'This is not' sigue la misma estrategia: aromas fáciles de llevar, con personalidad y a un precio de derribo.

Pull&Bear entró en el mundo de la perfumería hace unos años y desde entonces no ha parado de lanzar clones low cost que se agotan en semanas. 'This is not Citrus' sigue esa tradición: un aroma que recuerda a fragancias de marca mucho más caras pero con la etiqueta de los 10 euros.

🛒 Directo al grano

Precio: 9,99 €. Formato: 50 ml. Disponible en tiendas físicas de Pull&Bear y en pullandbear.com. Un perfume floral cítrico para hombre que no te dejará indiferente.