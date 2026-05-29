Paralives confirma que jamás tendrá DLC de pago: todas las actualizaciones serán gratis

Alguien en la industria de los simuladores de vida acaba de poner patas arriba la estrategia económica que ha reinado durante dos décadas. Y no es EA.

Paralives, el simulador de vida indie que llegó a acceso anticipado hace apenas unos días, ha confirmado algo que en la redacción de Diario Qué! nos ha pillado a contrapié: nunca, jamás, tendrá DLC de pago. Todas las actualizaciones que reciba, tanto durante el early access como tras el lanzamiento de la versión definitiva, serán gratuitas. La noticia, adelantada por Vida Extra y confirmada por el desarrollador principal Alex Massé, ha caído como un mazazo en la comunidad de jugadores de Los Sims.

Cómo un equipo de 15 personas ha puesto en jaque a un gigante

Massé lo tiene claro: 'queríamos crear un juego sin necesidad de comprar contenido adicional'. Y si las ventas iniciales permiten subsistir al equipo durante muchos años, ¿para qué vender expansiones? La lógica cartesiana aplicada a un sector que ha convertido los DLC en una fuente de ingresos recurrente.

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Esa cifra, que algunos jugadores ya han interiorizado como el precio de la diversión, se ha convertido en la principal razón por la que Paralives está arrasando en ventas. El jugador medio está harto de que cualquier mueble nuevo o interacción romántica llegue con un precio. Y aquí aparece un estudio que dice: 'todo será gratis'. ¿Cómo no va a petarlo?

Que un indie demuestre que se puede crear un simulador de vida sin exprimir al jugador es la bofetada que EA no esperaba recibir.

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La promesa de Paralives no es un brindis al sol: el equipo de 15 personas ya ha demostrado que con menos burocracia y un modelo sostenible se pueden hacer maravillas. Eso sí, el acceso anticipado tiene fallos, contenido escaso y una hoja de ruta ambiciosa que, de cumplirse, lo pondrá como rival serio. Pero el historial de juegos indie que han destronado a gigantes con políticas anti-consumidor (ahí está Stardew Valley) sugiere que esta jugada no es ninguna casualidad.

Para los que ya han comprado el acceso anticipado, la noticia es un chute de confianza: la tranquilidad que da saber que no tendrás que soltar un euro extra por el el contenido futuro es el mejor reclamo.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8,5/10. Paralives tiene pinta de ser ese 'matagigantes' que llevábamos años esperando, aunque el acceso anticipado deje claro que todavía queda trabajo por hacer. La promesa de cero DLC es un golpe en la mesa que ningún otro simulador se había atrevido a dar.

El resumen para vagos (TL;DR)