Picos de temperatura preocupantes: el calor se intensifica y activa avisos de la AEMET en varias comunidades

Las altas temperaturas marcarán la jornada de este jueves en buena parte de España, con avisos activados en varias comunidades autónomas y valores que podrían alcanzar o incluso superar los 38 grados centígrados en determinados puntos del país. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el episodio de calor afectará especialmente a zonas del cuadrante suroeste y del tercio nordeste peninsular, en un contexto de estabilidad atmosférica generalizada.

Los avisos por calor se concentran en Aragón, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco. En concreto, AEMET sitúa las alertas en provincias como Huesca y Zaragoza, en el litoral cántabro, en las cuatro provincias catalanas —Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona—, así como en Badajoz, Ourense, la ribera del Ebro navarra y las provincias vascas de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

La previsión apunta a una jornada dominada por cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del territorio nacional, lo que favorecerá el ascenso térmico en numerosas regiones. Solo Galicia y el norte de Canarias presentarán intervalos nubosos, en una jornada que, en líneas generales, estará marcada por la estabilidad y la escasa presencia de precipitaciones.

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Tormentas aisladas y noches tropicales en varias zonas

A pesar del predominio del sol, la evolución diurna podría dar lugar a cierta inestabilidad puntual. Durante la tarde se espera la formación de nubes de evolución en áreas del centro y de la mitad norte peninsular, que podrían desembocar en chubascos o tormentas aisladas, especialmente en zonas de montaña y con mayor probabilidad en el noroeste.

El organismo estatal no descarta, además, la aparición de brumas o nieblas costeras en Galicia y el Cantábrico, lo que podría afectar de forma puntual a la visibilidad en estos puntos. A esto se suma la presencia de calima ligera en altura en Canarias, que podría extenderse también a zonas del extremo oeste y del sur peninsular, contribuyendo a una atmósfera más turbia.

En lo que respecta a las temperaturas, el comportamiento será desigual según la región. Las máximas tenderán a descender en Canarias, así como en el Cantábrico occidental y el norte de Galicia, donde la bajada podría ser notable. En contraste, aumentarán en las regiones mediterráneas, consolidando el episodio de calor en esas áreas.

AEMET subraya que en amplias zonas del país se mantendrán valores elevados para la época del año. En particular, se prevé que se superen los 34 a 36 grados en áreas de Galicia, el Cantábrico y la meseta norte, además de en gran parte del cuadrante suroeste y del nordeste peninsular. Este repunte térmico vendrá acompañado de otro fenómeno característico de los episodios cálidos: las noches tropicales, con temperaturas mínimas que no descenderán de los 20 grados en zonas del suroeste y en el valle del Ebro, dificultando el descanso nocturno.

En cuanto al viento, el escenario será relativamente suave en la mayor parte del territorio, aunque con algunos matices. En el Estrecho soplará viento de levante, con posibles intervalos de intensidad fuerte, mientras que en el litoral gallego predominará el viento moderado del norte. En el resto de la Península, los vientos serán flojos en general, con tendencia a intensificarse durante la tarde.

El régimen de vientos también variará según la zona: en el Cantábrico tenderá a componente oeste, mientras que en la mitad sur y la fachada oriental predominarán las componentes este y sur. En otras áreas se impondrán los vientos de componente este y norte, con el habitual régimen de brisas en zonas costeras. En Baleares se espera viento flojo de componente oeste, mientras que en Canarias soplará viento moderado del norte, con intervalos de mayor intensidad.

El episodio de calor se enmarca en una tendencia de temperaturas elevadas para esta época del año, que, según los expertos, se está volviendo cada vez más frecuente en el contexto de la variabilidad climática actual. AEMET recomienda seguir de cerca la evolución de los avisos meteorológicos y adoptar medidas de precaución ante el aumento de las temperaturas, especialmente en las horas centrales del día.