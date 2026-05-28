Arrestan a un ingeniero de Google por ganar 1,2 millones en Polymarket con información privilegiada

Alguien en Google debería habérselo pensado dos veces antes de jugar a ser el oráculo de Delfos con información ajena. La historia es la enésima vuelta de tuerca de un thriller tecnológico que ya hemos visto demasiadas veces. Un ingeniero de la gran G, Michele Spagnuolo, ha sido arrestado por presuntamente haber utilizado datos internos de las búsquedas para forrarse en Polymarket. Un botín de 1,2 millones de dólares. Y la excusa, al parecer, no iba por ahí.

La acusación federal, recién desprecintada, es tan contundente como cinematográfica. Según los fiscales, Spagnuolo «sabía el resultado de estas apuestas antes que el público porque había accedido a datos internos, confidenciales y comercialmente valiosos de Google». En plata: podía predecir tendencias de búsqueda antes de que nadie las buscara. Literalmente, hacer trampas con el buscador que monopoliza medio internet.

El don de predecir el futuro usando las búsquedas de Google

Para quien no esté familiarizado, Polymarket es una plataforma de mercados de predicción donde la gente apuesta por el resultado de eventos futuros: elecciones, estrenos de cine, caídas de criptomonedas, lo que sea. Imagínate un cruce entre Wall Street y las apuestas de la Champions, pero con tarifas planas y un punto criptobro que tira para atrás. El gancho es que, en teoría, el precio de cada acción refleja la probabilidad de que algo pase. Puro «wisdom of the crowd», dicen.

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Pero si tienes acceso a lo que la gente está empezando a escribir en la barra de búsqueda, la fiesta se convierte en un videojuego trucado. Spagnuolo, bajo el alias AlphaRa, habría apostado sobre lo que iba a petarlo y lo que no, justo antes de que se convirtiera en tendencia. El equivalente moderno y refinado de usar información privilegiada para comprar acciones antes de un anuncio de resultados. Solo que aquí la información no era de una empresa cotizada, sino del pulso íntimo de millones de usuarios.

La combinación de datos de búsqueda confidenciales y mercados de predicción es una receta para el caos que ni siquiera Black Mirror había imaginado tan temprano.

Polymarket, el casino de lo que está por venir, se convierte en la escena del crimen perfecta

El escándalo estalla precisamente cuando los mercados de predicción están en plena discusión regulatoria. La gente normal los usa para especular sobre Eurovisión o los Oscars; la gente con acceso a información privilegiada los ve como un cajero automático gigante y sin cámaras de seguridad. Es la lección número doscientos de que si puedes predecir el futuro y nadie te vigila, el resultado es siempre el mismo: alguien se lleva el dinero, y las autoridades se llevan al listo.

Spagnuolo fue arrestado el miércoles en Nueva York, aunque salió en libertad bajo una fianza de 2,25 millones de dólares. Los cargos no son menores: fraude con materias primas, fraude electrónico y blanqueo de capitales. Vamos, que los abogados de Google deben estar en modo pánico. Porque si la empresa no tenía control sobre los accesos internos a su Santo Grial de las búsquedas, la reputación de la compañía se va a manchar, aunque Spagnuolo acabe entre rejas.

¿Esto es el fin de los mercados de predicción o solo la primera pataleta de una larga saga?

Hay quien dirá que el escándalo es inevitable porque los mercados de predicción siguen operando en una zona gris de la regulación estadounidense. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) lleva años intentando meterles mano, pero cada nueva plataforma se salta las reglas con algún tecnicismo. Ahora que ha reventado un caso de ingeniero de Google con 1,2 millones en ganancias, el debate se va a acelerar. ¿Servirá para que las plataformas refuercen sus controles? ¿O vendrán otros 10 AlphaRa a por el siguiente millón mientras dormimos?

De momento, Polymarket no se ha pronunciado y Google ha hecho lo de siempre: confirmar la detención sin dar más detalles. Y mientras tanto, la pregunta incómoda sobrevuela Mountain View: ¿cómo es posible que un solo empleado pudiera jugar con datos de millones de personas sin que saltaran las alarmas?

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 9/10. Esto es material premium para un documental de Netflix con banda sonora de Trent Reznor. Insider trading con datos de búsqueda y mercados de predicción: la distopía que todos olíamos pero nadie quería ver. Y lo mejor es que, casi seguro, no es el único caso.

El resumen para vagos (TL;DR)