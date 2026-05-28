Gayle King desvela el tenso encontronazo con Oprah por los rumores de que eran pareja

Gayle King ha confesado en el podcast más gamberro del momento la pelea que tuvo con Oprah Winfrey por un cotilleo que lleva décadas persiguiéndolas.

La copresentadora de CBS lo ha contado todo en Call Her Daddy, el espacio que ya ha visto pasar a medio Hollywood por sus micrófonos, y ha soltado una confesión que a sus 71 años ya no se guarda para nadie.

Qué pasó exactamente entre Oprah y Gayle

La historia viene de los años 90, cuando Gayle acababa de divorciarse de William Bumpus, el padre de sus dos hijos. En pleno terremoto personal, el National Enquirer publicó un artículo insinuando que la verdadera razón de la ruptura era una relación secreta entre ella y Oprah. Gayle, en el podcast, no se mordió la lengua: «Para mí aquello era muy duro. Recién separada, con dos niños, y ahora todo el mundo pensando que era lesbiana».

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La periodista, que ha sido mano derecha de Oprah durante casi toda su carrera, recuerda cómo le suplicaba a su amiga que zanjara el asunto. «.

Oprah, sin embargo, se aferraba al silencio. «No, simplemente déjalo pasar, déjalo pasar», repetía una y otra vez, según el relato de la propia Gayle. La respuesta de su amiga no convencía nada a la presentadora de CBS: «Para ti es fácil decirlo, tú tienes pareja, yo no».

Para Oprah, el silencio era una estrategia; para Gayle, un obstáculo más para rehacer su vida amorosa.

El desacuerdo que casi las enfrenta

Gayle King reconoce que aquella negativa de Oprah a intervenir le molestaba de verdad. Le pedía que hablara en en su programa, que usara su altavoz para matar los rumores, pero la dueña del sofá más famoso de la tele mantenía su postura: ignorar era la mejor defensa.

El momento más tenso llegó cuando Gayle le espetó: «Esto me afecta a mí, no a ti». Oprah llevaba desde 1986 con Stedman Graham, su pareja estable, mientras que la propia Gayle acababa de salir de un matrimonio destrozado (y luego sabríamos que lo fue aún más, tras pillar a su ex marido en la cama con una amiga, confesión que ha encajado en el mismo episodio con una frialdad de hielo).

Con los años, Gayle ha ido relativizando el enfado. «Hoy ya no me importa. He llegado a un punto en mi vida en el que muy pocas cosas me afectan», dice. «Si vas a las redes sociales, solo encuentras un acelerador de odio; si te dejas llevar, acabas loco. Si yo estoy bien con lo que hago y con los míos, el resto me da igual».

Medio siglo de amistad, un rumor y el precio del silencio

Las amistades entre mujeres poderosas siempre han cargado con la sombra del cuchicheo. Ocurrió con Ellen y Portia, con Rosie O’Donnell y Madonna, y por supuesto con Oprah y Gayle. La diferencia aquí es que llevan 50 años codeándose, y el rumor de que eran amantes llegó a empañar hasta los momentos más duros de la vida de Gayle.

La parte más jugosa del relato no es el chisme en sí, sino la dinámica de poder entre las dos amigas. Oprah tenía un programa que era una máquina de crear opinión y prefirió no usarlo para proteger a Gayle a costa de dejarla a la intemperie. ¿Egoísmo mediático? ¿Visión a largo plazo? El resultado es que la leyenda del gaylore (como lo llaman los fans más irónicos) sigue viva cinco décadas después.

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Lo que deja claro esta entrevista es que Gayle ha aprendido a surfear el odio sin aislarse, y que Oprah seguramente no cambiará su manual de gestión de crisis. Dos formas de entender el escrutinio público que, lejos de separarlas, han terminado por definir su amistad.

El chisme en 3 claves (TL;DR)