El caos estalla en ‘La Promesa’: Alonso y Manuel evitan que el duque secuestre a Vera

El duque de Carril reaparece dispuesto a todo en 'La Promesa'. Después de pasar semanas utilizando a su propia hija para chantajear a los Luján y exprimir económicamente a Manuel y Ciro, el noble da un paso aterrador. Su objetivo es llevarse a Vera por la fuerza, sin importarle lo más mínimo los deseos de la joven. Ante esta amenaza, Alonso interviene de forma tajante junto a Manuel para frenar este atropello.

Vera es plenamente consciente del carácter despiadado de su padre y teme las represalias. Llega a pensar que permanecer bajo el techo de ‘La Promesa’ solo servirá para poner en un peligro mucho mayor a todas las personas que la han acogido. El pánico se justifica aún más cuando Simona y Candela reciben una desgarradora carta escrita por la madre de Vera.

Lejos de hundirse, Vera sacará fuerzas y comenzará a defenderse de todos sus frentes abiertos. Decide plantarle cara al capitán Lorenzo y a Leocadia, ofendiendo a la señora de Figueroa y desatando la furia incontrolable del militar. La muchacha no dudará en jugar sus propias cartas y acorralará a Lorenzo al recordarle que él conocía su verdadera identidad desde hacía mucho tiempo.

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El miedo a un desenlace fatal seguirá rondando la mente de la joven. Vera confesará sus temores más oscuros, asumiendo que si no cede a las presiones de su padre, este terminará ejecutando su secuestro de manera mucho más violenta.

El despiadado chantaje de Lorenzo acorrala a Leocadia en ‘La Promesa’

Las amenazas de Lorenzo acaban con la paz de ‘La Promesa’ | Fuente: Casa de S.M el Rey

El capitán, tras ser testigo de un beso entre Leocadia y el mayordomo Cristóbal, decide utilizar esta información para su beneficio personal. Leocadia negará rotundamente haberse besado con Cristóbal y Lorenzo decidirá llamar al mayordomo para preguntarle a él. Aunque él también negará la situación, el militar no cederá ni un milímetro porque sabe perfectamente lo que presenció con sus propios ojos.

Con la verdad en su poder, Lorenzo desplegará una estrategia de extorsión implacable. Lanzará una amenaza letal contra Leocadia exigiéndole que meta cizaña utilizando sus influencias. El trato es claro, o interviene ante don Lisandro de Carvajal y Cifuentes para boicotear la restitución del título de Barón de Linaja a favor de Curro, o el capitán desvelará a los cuatro vientos su romance clandestino con Cristóbal.

Para complicar aún más el panorama, Alonso tomará cartas en el asunto al descubrir sus constantes intrigas. El marqués actuará y le prohibirá a Leocadia establecer cualquier tipo de contacto con Lisandro. Además, impondrá una nueva norma en el palacio, exigiendo que toda llamada telefónica que ella pretenda realizar desde ‘La Promesa’ deba ser comunicada y autorizada previamente.

El turbio pasado de Estefanía y Carlo sale a la luz en ‘La Promesa’

El turbio pasado de Estefanía y Carlo sale a la luz en ‘La Promesa’ | Fuente: RTVE

Samuel, tras realizar sus propias averiguaciones, conseguirá encajar las piezas del rompecabezas y descubrirá el gran secreto que ocultan la nueva doncella y el lacayo. Sin perder un instante, Samuel buscará a María Fernández para compartir su hallazgo. Le revelará que Estefanía y Carlo no son simples compañeros de trabajo, sino que mantuvieron una relación sentimental y eran novios antes de pisar el palacio. María Fernández perderá el conocimiento y se desmayará de la impresión delante de todos.

La mentira sostenida por Estefanía y Carlo pondrá en jaque la confianza de todos los trabajadores de ‘La Promesa’. El desmayo de María marcará el inicio de una ineludible confrontación donde los antiguos novios tendrán que dar muchas explicaciones.

La dramática confesión de Santos paraliza a Petra en ‘La Promesa’

La dramática confesión de Santos paraliza a Petra en ‘La Promesa’ | Fuente RTVE

Después de semanas manteniendo una farsa dolorosa para encubrir los hechos y proteger a Ricardo, el sirviente no soporta más la presión psicológica. La insistencia constante de su entorno provocará un colapso emocional que le empujará a buscar a Petra para liberar su conciencia.

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Con la voz quebrada y el alma destrozada, Santos confesará a Petra su gran secreto. Le revelará la crudeza de los hechos al admitir que fue él quien mató a su madre, Ana, y no Ricardo, como todos creían.

Acostumbrada a mantener el control absoluto sobre el personal de ‘La Promesa’, Petra se enfrentará a una revelación criminal que supera con creces cualquier problema de disciplina habitual. La tensión alcanzará su punto máximo cuando el joven, totalmente hundido y resignado a su destino, le pregunte a Petra si tiene la intención de denunciarlo ante la Guardia Civil.

Mientras los dramas familiares y los crímenes acaparan la atención, los conflictos del corazón también reclaman su espacio en ‘La Promesa’. Adriano sorprenderá a todos al comunicar a Jacobo y Martina que ha tomado una decisión sobre su recuperación. Les informará de que ya no necesita sus cuidados, marcando una distancia repentina que deja a Martina totalmente perpleja.

Martina, tras mantener una reveladora conversación con Julieta, la joven comenzará a abrir los ojos frente a una realidad que se negaba a aceptar. Descubrirá que el verdadero conflicto con Jacobo no radica únicamente en los intentos de él por cambiar su forma de ser, sino en la dolorosa certeza de que probablemente nunca ha sido el hombre con el que verdaderamente desea compartir el resto de su vida.

Paralelamente en ‘La Promesa’, Ciro no estará dispuesto a perdonar los errores del pasado y mantendrá una postura inflexible respecto a sus finanzas. El hombre perseguirá a Manuel con insistencia y le exigirá que le pague de inmediato todo el dinero que perdió durante aquella desastrosa inversión conjunta.