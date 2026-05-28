Subida de precio en la Steam Deck OLED: hasta 240 euros más por los componentes

Valve acaba de pegar un sablazo que va a doler. La Steam Deck OLED, esa portátil que ponía el PC gaming al alcance de cualquier bolsillo, se ha disparado hasta 240 euros en Europa sin que haya ningún cambio en su hardware. Sí, has leído bien: la misma consola, la misma pantalla, el mismo almacenamiento, pero con una etiqueta de precio que ahora mira a los ojos a los portátiles gaming de gama alta.

Esta subida, confirmada por la propia Valve y recogida por Eurogamer, afecta a los dos modelos OLED en la región europea. El modelo con 512 GB, que hasta ayer costaba 569 euros, pasa a costar 779 euros. El de 1 TB, que estaba en 679 euros, salta a 919 euros. Un incremento de 210 y 240 euros respectivamente. En Estados Unidos los números son similares: 789 $ y 949 $, lo que deja claro que no es un problema de cambio de divisa.

Valve ha sido clara y lapidaria: la consola es exactamente igual que antes. Estos ajustes no traen ni una mejora en el procesador, ni un extra de RAM, ni una batería más generosa. Nada. El motivo oficial que maneja la compañía es 'la situación actual de los costes de los componentes y otros desafíos logísticos globales'. Vamos, lo de siempre cuando una empresa decide subir precios y no quiere parecer el malo de la película.

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La excusa oficial y por qué huele a chamusquina

El encarecimiento de la memoria flash y del almacenamiento SSD es una realidad en el sector. No nos engañemos. Llevamos varios trimestres con los precios de los chips al alza, y la cadena de suministro sigue renqueando. Pero aquí la pregunta es inevitable: si los costes suben, ¿por qué Valve no absorbe una parte o, al menos, ofrece algo a cambio? Subir el precio de un producto que no ha cambiado ni un ápice es una jugada que huele a oportunismo o a estrategia para allanar el camino a una futura Steam Machine, como apuntan algunos medios.

La comunidad, por supuesto, ha reaccionado con el cabreo que cabría esperar. Foros de Reddit, comentarios en Steam y redes sociales arden con argumentos que van desde el 'me la compré justo a tiempo' hasta el 'que le den morcilla a Valve'. La Steam Deck había logrado algo casi milagroso: democratizar el juego en PC con un precio agresivo. Este hachazo, sin contrapartidas, resquebraja esa imagen de compañía amiga del jugador.

Valve es la misma que prometió que la Steam Deck sería la puerta de entrada al PC gaming para todos. Ahora parece que la puerta se ha atascado.

Se veía venir: la burbuja de los componentes y el precedente de Nintendo

No es el primer golpe de este tipo. En 2021, la crisis de semiconductores y la escasez de chips arrasaron con las existencias de consolas y gráficas. Sony y Microsoft capearon el temporal manteniendo los precios de lanzamiento, aunque con menos unidades disponibles. Valve, entonces recién llegada al hardware, estrenó su Steam Deck con un precio que parecía escrito a mano por un mesías. Pero tres años después, la burbuja ha vuelto a inflarse y Valve ha decidido pasarte la factura a ti, no a sus márgenes.

El contraste con Nintendo es llamativo. La Nintendo Switch OLED se lanzó en 2021 sin subir el precio respecto al modelo original, a pesar de incorporar una pantalla de mayor calidad y un soporte mejorado. Vale, la Switch es un ecosistema cerrado y Nintendo infla sus márgenes por otros lados, pero al menos el cliente percibía algo nuevo. Aquí no: pagas más y te llevas exactamente lo mismo que tenías. Es como si te cobraran un euro extra por el café de siempre porque a la cafetería le sube el alquiler; lo entiendes, pero no te hace gracia.

¿Es justificable la subida? En un contexto de inflación y tensiones comerciales, quizá sí. Pero la forma —un incremento de hasta 240 euros, sin mejoras, y con un comunicado que suena a excusa de manual— es un despropósito de comunicación que mancha uno de los pocos productos que la industria veneraba casi sin fisuras. Con los fabricantes de portátiles chinos acechando con alternativas cada vez más potentes y baratas, Valve se arriesga a perder su santo grial.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 2/10. No hay nada que celebrar. Una subida de precio sin contrapartida nunca es hype; es un jarro de agua fría. Si Valve se sale con la suya, puede que otras marcas cojan la matrícula. A rezar para que el mercado de componentes se relaje y esto sea solo un mal sueño.

El resumen para vagos (TL;DR)