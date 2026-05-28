Enola Holmes 3: Netflix suelta tráiler y confirma estreno el 1 de julio

Vamos con una noticia que ya está haciendo que mi grupo de WhatsApp eche humo: Netflix ha soltado por fin el tráiler de 'Enola Holmes 3' y, de paso, ha confirmado que la película aterriza en la plataforma el 1 de julio de 2026. Así, sin anestesia, en pleno inicio del verano. Si te gustó el carisma de Millie Bobby Brown en las entregas anteriores, prepárate porque esta pinta a un viaje con más acción y menos romanticismo de boda, aunque el tráiler empieza justo con un anillo de por medio.

De la pedida de mano al secuestro de Sherlock

El adelanto arranca con Tewkesbury (Louis Partridge) pidiéndole matrimonio a Enola y a nosotros se nos dibuja una sonrisa boba. Pero tranquilos, que en casa Holmes nunca hay tregua: la boda se descuajeringa antes de llegar al altar cuando la joven detective se entera de que su hermano Sherlock (Henry Cavill) ha sido secuestrado en Malta. Sí, Malta. Porque los guionistas han decidido que Enola se merece un cambio de aires y un misterio internacional de los gordos.

Lo que viene después es una mezcla explosiva de persecuciones, conspiraciones de Estado y ese humor rápido que tanto nos enganchó en las otras dos películas. Enola Holmes nunca ha sido una detective al uso y aquí lo demuestra otra vez: en lugar de esperar a Scotland Yard, coge sus maletas (y su característico ingenio) y se planta en la isla mediterránea para desenredar un caso que, según sus propias palabras, es el más peligroso al que se ha enfrentado.

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Un reparto de lujo y el director de 'Adolescencia' al mando

Más allá del regreso de Millie Bobby Brown —que ya es garantía de caos controlado—, la tercera entrega refuerza el elenco con nombres que te van a sonar. Henry Cavill repite como el Sherlock más atormentado y elegante que recuerdo; Helena Bonham Carter vuelve a ser esa madre ausente pero imprescindible; y se suman Sharon Duncan-Brewster dando vida a una Moriarty inquietante y Himesh Patel como el doctor Watson, al que llevábamos tiempo reclamando.

Ojo al dato de producción que a mí me ha hecho especial ilusión: la dirección corre a cargo de Philip Barantini, el creador de la serie 'Adolescencia'. Un fichaje que sugiere que Netflix quiere darle a la saga una capa extra de madurez sin perder la chispa juvenil. El guion, por suerte, sigue en manos de Jack Thorne, así que la esencia de las novelas de Nancy Springer permanece intacta.

Con Barantini detrás de las cámaras, Enola Holmes 3 promete ser la entrega más adulta sin renunciar al desparpajo que la hizo famosa.

He visto el tráiler un par de veces y hay una secuencia en la que Enola descifra un código mientras cuelga de un balcón maltés que roza lo ridículo, pero en el mejor sentido. La saga siempre ha abrazado esa mezcla de deducción y slapstick, y la nueva película parece subir la apuesta incluso en las escenas de acción.

¿Qué podemos esperar de esta tercera parte?

Hay que ser sinceros: las segundas partes nunca fueron problema para Enola Holmes, pero la tercera llega con la presión de cerrar una etapa. Las dos primeras películas funcionaron porque combinaban misterio clásico con una protagonista que rompía la cuarta pared y se metía al público en el bolsillo con una facilidad pasmosa. El tráiler deja entrever que el romance con Tewkesbury va a tener más peso del que algunos fans querrían, pero también que el caso de Malta es lo suficientemente oscuro como para compensarlo.

Desde la redacción ya estamos imaginando los memes: Sherlock secuestrado en una isla, Enola frustrada por tener que dejar un vestido de novia a medio poner y Moriarty moviendo hilos en la sombra. El tono del tráiler es deliberadamente nostálgico, y si algo nos ha enseñado Netflix es que cuando un avance huele a despedida, suele ser porque se vienen curvas gordas. Yo, por si acaso, tengo el sofá reservado para el 1 de julio.

El chisme en 3 claves (TL;DR)