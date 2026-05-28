Melody confiesa en 'El Hormiguero' su pánico a los aviones: "No puedo ni mirar la ventanilla"

Anoche Melody aterrizó en El Hormiguero para presentar 'Ilarie', su nuevo disco, y se llevó un susto al descubrir que Pablo Motos conocía su peor secreto. Lo de vender un single bailable era lo de menos; la conversación giró rápido hacia un miedo tan real que casi se le saltan las lágrimas en directo.

La artista andaluza, que este verano gira con un tema que ya no se quita de la cabeza, intentó mantener el tono promocional. 'A los temas movidos se les tiende a quitar mérito, pero yo estoy encantada', dijo, recordando que en septiembre vendrán canciones aún más potentes. Pero Pablo Motos ya había soltado el anzuelo: 'Estuviste llorando toda la noche antes de ir a Nueva York'. Melody, entre risas nerviosas, solo acertó a preguntar: '¿Pero quién te ha contado eso?'.

El miedo que pilló a todos por sorpresa

A partir de ahí, la entrevista se convirtió en un confesionario exprés. 'Tengo un problema serio con el tema de volar y tengo que solucionarlo porque, si Dios quiere, me quedan unos cuantos vuelos', soltó la cantante, visiblemente angustiada al recordar los momentos más tensos de cada embarque.

Publicidad

El detonante no es solo el despegue: es el sonido del motor cambiando de régimen. 'Cuando va a despegar y escucho que el motor empieza a sonar de otra manera… ahí pienso que se va a calentar y nos vamos', explicó. Y luego llega la turbulencia, ese monstruo que las azafatas insisten en que no mata, pero que a ella la deja sin uñas.

El truco de los cascos y la confesión que no era broma

Durante de la charla, Melody compartió el método que ha inventado para sobrellevar sus nervios en pleno vuelo. Cascos puestos y, si pasa una azafata, la típica excusa que cuela: 'Nada, que estoy muy emocionada con el nuevo tema que voy a sacar'. Una salida que mezcla el drama con un punto cómico que ya es viral.

El colmo llegó cuando la cantante comentó que el algoritmo de su móvil no ayuda: 'No paran de salirme cosas de aviones'. Motos, con su media sonrisa, le recordó que quizá eso ya es mala suerte buscada. El momento dejó claro que la artista, pese a los nervios, no pierde la chispa ni en pleno ataque de pánico aéreo.

Llora antes de volar, se aferra a los cascos y le dice a la azafata que está emocionada por una canción. El miedo no entiende de fama.

Por qué este tipo de confesiones sin drama también enganchan

No hay beef, no hay zasca y no hay ruptura, pero la revelación de Melody ha encendido los grupos de fans por una razón: la autenticidad. En un ecosistema famoso donde casi todo es postureo, escuchar a una artista admitir que llora antes de un vuelo conecta más que veinte entrevistas ensayadas. El precedente no es nuevo: en anteriores visitas de cantantes a El Hormiguero, como la de Aitana hablando de su ansiedad o la de Chanel sobre la presión del escenario, la audiencia respondió igual: con abrazos virtuales y memes de apoyo.

Melody, con su sinceridad y el punto surrealista del truco de los cascos, ha recordado que detrás del brillo de un disco de verano hay una persona que, como muchos de nosotros, también se agarra al reposabrazos mientras el avión despega. Y eso, en un mundo de filtros, se agradece.

El chisme en 3 claves (TL;DR)