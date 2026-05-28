He encontrado la mesita de noche de Lidl que es un clon de Zara Home y cuesta 14,99 euros

Reconócelo: a todos nos gusta ese estilo Zara Home, pero los precios… El otro día, navegando por la web de Lidl, me topé con una mesita auxiliar que parece sacada de su catálogo y cuesta 14,99 euros. Sí, has leído bien.

Según ha contado la cuenta de Trendencias, esta mesita de noche es uno de esos chollazos de decoración low cost que vuelan en cuanto aparecen. El mueble tiene un diseño de listones de madera que recuerda inmediatamente a las piezas más caras de Zara Home, pero sin el susto en la cuenta corriente. Su estructura es ligera —pesa menos de dos kilos— y se monta en un santiamén, sin necesidad de ser un manitas.

Viene con un práctico compartimento inferior, perfecto para dejar el mando a distancia, una revista o ese cargador que siempre se pierde. Las patas son de madera maciza y bastante estables, aunque aquí empieza lo bueno: la carga máxima es de 5 kilos. Así que olvídate de poner encima la colección de enciclopedias, pero para una lámpara de sobremesa, un libro y el móvil, va de lujo.

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Dónde colocarla: del dormitorio al recibidor sin gastar un dineral

La altura es ideal para tenerla al lado de la cama —te evita el incómodo gesto de estirar el brazo hasta el suelo—. Pero yo creo que su verdadero triunfo está en el recibidor. Colocas un plato pequeño para las llaves, una vela aromática y tienes un rincón con un aire muy premium sin haber soltado más de 15 euros.

Además, el diseño rústico-minimalista encaja tanto en dormitorios juveniles como en apartamentos con rollo nórdico. Y como es tan esbelta y fácil de limpiar por debajo, no da esa sensación de mueble pesado que devora el espacio.

Lidl ha vuelto a dar en el clavo con un mueble que imita el estilo premium sin que te tiemble el bolsillo.

¿Merece la pena o es otro hype de decoración low cost?

Ya hemos visto otros muebles virales de Lidl, como aquella estantería de bambú que se agotó en dos días. Aquí la clave es lo mismo: por 14,99 euros consigues un mueble que en Zara Home te costaría fácilmente cinco veces más. Eso sí, el límite de peso es un factor a tener en cuenta: si buscas una mesita robusta para el salón, esta se queda corta. Pero como mesita de noche o auxiliar de pasillo, es imbatible.

La oferta está solo en la web de Lidl, así que no la encontrarás en tienda física. Y dadas las ganas que le echa la gente a estos chollos, mejor no dormirse.

🛒 Directo al grano

Precio: 14,99 €. Disponible en: web oficial de Lidl (no en tiendas físicas). Uso ideal: mesita de noche, auxiliar de recibidor o apoyo junto al sofá.