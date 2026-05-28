La actualización The Swarm de No Man's Sky: una Estrella de la Muerte y guerra de facciones

Hello Games acaba de meter una Estrella de la Muerte en No Man's Sky y la comunidad ya está en pie de guerra.

La actualización The Swarm ha llegado y no se anda con chiquitas: una estructura colosal, parecida a la mítica estación espacial de Star Wars, se cierne sobre los planetas. Y no está de adorno. Esta Hive of Glass es una amenaza existencial para todo el universo del juego.

La cosa va de un esfuerzo comunitario masivo. Nada más iniciar sesión, los jugadores reciben un test de personalidad que los divide en tres facciones diferentes. Cada una debe cooperar, planificar estrategias y competir para hacer frente al Enjambre. La colaboración es la clave, pero también se premia a los más eficaces.

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Desde el Nexus, el centro de operaciones, se ha lanzado un esfuerzo bélico con un boletín que sigue el progreso en tiempo real. Cada contribución, cada dron derribado, queda registrada. La facción que más aporte quedará inmortalizada para siempre en la Anomalía Espacial.

Y luego están las batallas. Murray promete los combates espaciales más grandes y épicos de No Man’s Sky. La Hive of Glass se defiende soltando enjambres de cientos de drones robóticos, mientras su iris se abre para disparar un láser capaz de rebanar estaciones espaciales enteras. Un espectáculo.

Nunca habíamos visto algo así en No Man’s Sky: una amenaza que une a los jugadores mientras los divide en bandos.

Una Estrella de la Muerte con malas pulgas

No es solo un decorado. La estructura similar a la Estrella de la Muerte es también un arma, y de las gordas. El rayo que dispara puede aniquilar flotas de cargueros, y la mayoría de los jugadores está esperando algo así desde hace años. Según la web oficial de Hello Games, la expedición comunitaria durará ocho semanas, tiempo suficiente para desentrañar sus secretos.

En los planetas, mientras tanto, los jugadores investigan los restos de drones caídos usando la pistola antigravedad que llegó a principios de 2026. Hay que saquear, analizar y sabotear la red del enjambre. Todo colabora para minar a la Hive of Glass desde dentro, una mezcla de acción espacial y ciencia de guerrilla.

La guerra de facciones: cooperar o competir

La dinámica de bandos le da un toque PvEvP a lo grande. No basta con disparar; hay que elegir bando y ser constante. El boletín del Nexus convierte cada sesión en una pequeña contienda de egos: ¿quién está aportando más? La facción ganadora será inmortalizada, y eso, en una comunidad tan dedicada como la de No Man’s Sky, es gasolina para el hype.

Hello Games insiste en que descubrir los orígenes y puntos débiles del Enjambre será clave. Y que compartir esa información con otros rebeldes puede marcar la diferencia. El juego, que ya era un prodigio de colaboración tácita, ahora la hace explícita y competitiva.

Además, la integración con la pistola antigravedad no es casual. Hello Games lleva años tejiendo mecánicas que ahora encajan como un puzle. Es el sello de la casa: actualizaciones que suman capas sin romper lo anterior. Y gratis, por supuesto.

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Por qué Hello Games se ha ganado el hype (otra vez)

En 2016 pocos habrían apostado por la redención de No Man’s Sky. Ocho años después, cada gran actualización genera un tsunami de expectación. The Swarm no es una excepción, y el Estudio no se ha conformado con una misión temporal al uso. Ha montado un evento vivo, con una amenaza persistente y una estructura de facciones que recuerda a los live events de Fortnite pero con la escala inabarcable de este universo procedural.

La comunidad de viajeros es entregada, y esta actualización parece diseñada para recompensar la constancia y la inteligencia colectiva. Si la ejecución está a la altura —y el historial reciente de Hello Games invita al optimismo—, The Swarm podría ser el lanzamiento que mantenga a No Man’s Sky en boca de todos hasta Navidad.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8,5/10. Hello Games vuelve a dar en el clavo con una actualización ambiciosa y gratuita que une exploración, combate espacial masivo y una guerra de facciones con premio eterno. Solo el miedo a bugs de servidor en el lanzamiento evita que roz-emos el 9. Si funciona, será un verano espacial de los que hacen historia.

El resumen para vagos (TL;DR)