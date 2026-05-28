Los números imaginarios explicados con una metáfora del espejo (y el adiós al miedo a √-1)

Lo sé: la raíz cuadrada de un número negativo es el coco de las matemáticas. A mí también me hacía crujir el cerebro. Pero hay una forma de entender los números imaginarios que es casi un truco de magia, y la descubrí en una charla de Rubén Pérez para el canal de Mensa España. No necesitas ser ingeniero para pillar la metáfora del espejo; con dos minutos de lectura te haces con ella.

La idea base: con los números naturales, enteros, racionales, irracionales y trascendentes llenamos la recta real. Ahí están el 2, el -3, el 1/2, π y e. Pero la raíz cuadrada de -1 no cabe. Durante siglos, los matemáticos se resistieron a aceptar √-1 porque no encajaba en su esquema de «cosas contables». No hay sitio en esa línea para una solución que no se puede medir con una regla.

Por qué √-1 no cabe en la recta real

Para representar la solución a x² = -1, los matemáticos inventaron el plano complejo: un eje horizontal para los reales y uno vertical para los imaginarios. Ese número escurridizo, que llamamos i, se convierte en la unidad imaginaria (i² = -1). Así, un número complejo se escribe a+bi, donde a y b son reales. Suena raro, lo sé. Pero en el MundoReal™ usas estos conceptos todo el rato sin darte cuenta.

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Según Rubén Pérez, la clave está en una metáfora: el espejo. Cuando te miras al espejo, ves una versión tuya invertida lateralmente. No es otro ser, es una representación que conserva distancia, forma y hasta movimiento. Si te peinas en el espejo, tu mano va a la izquierda aunque la imagen la mueva a la derecha, pero el efecto en tu cabeza es correcto. Eres tú, con dos ojos y quizá media galleta en la mano, pero es solo un efecto óptico. Sin embargo, lo que haces en ese reflejo tiene consecuencias tangibles en el plano real. Igualito que los números imaginarios.

La idea es operar en el plano complejo, como si calcularas en el reflejo, y luego traer el resultado al mundo real. Así consigues algo útil sin que el número haya existido «de verdad» en la recta que puedes medir. El reflejo es una construcción mental, pero las operaciones que hagas en él te devuelven datos fiables.

La imagen del espejo es tan real como útil, y lo que hagas en ella te afecta directamente.

Dónde se esconden los números imaginarios en tu día a día

Tu WiFi los necesita para modular señales con OFDM, la corriente alterna se describe con fasores (tensión y desfase) y la ecuación de Schrödinger los usa para explicar el comportamiento cuántico. Incluso la transformada de Fourier, que reconstruye ondas de audio o imágenes, se basa en números complejos. Son herramientas invisibles que hacen funcionar la tecnología que tienes a tu alrededor.

Rubén Pérez lo explica en un rato: 70 minutos que, según él, merecen más la pena que 280 reels de TikTok —que más bien restan minutos de vida—. La charla está en el canal de Mensa España y tiene un nivel divulgativo perfecto para curiosos sin miedo a pensar un poco. Incluso se mete con los cuaterniones, una extensión todavía más abstracta que permite rotaciones 3D; pero eso ya es para nota.

La clave está en la metáfora, no en la fórmula

Muchas explicaciones se atascan en las ecuaciones y pierden a la audiencia. Pero cuando entiendes que trabajar con i es como arreglarte frente al espejo, la abstracción desaparece. Si quieres repasar la teoría más formal, puedes consultar la entrada de Wikipedia sobre números imaginarios. Pero a mí el truco del espejo me hizo clic de inmediato.

🧠 Para soltarlo en la cena

Los números imaginarios son como un espejo: no son reales, pero sirven.