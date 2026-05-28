Más de 60.000 ofertas de empleo del SEPE con sueldos superiores a 30.000 euros: cómo inscribirte

Si estás buscando un trabajo que pague al menos 30.000 euros al año, el portal Empléate del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tiene en este momento más de 60.000 ofertas activas con ese filtro. No es un anuncio puntual: la plataforma renueva cada día vacantes de empresas privadas y administraciones, y lo hace sin intermediarios.

Qué tipo de ofertas puedes encontrar (y qué sueldos manejan)

Empléate centraliza puestos de lo más variado: desde personal de mantenimiento en colegios hasta docentes sin oposición, pasando por construcción, hostelería, limpieza o cuidados.

El sistema de filtros permite buscar por provincia, sector, tipo de contrato o jornada. Además, permite filtrar por nivel de estudios. El gran atractivo es que incluye vacantes para personas con la ESO o sin estudios, y los salarios, en muchos casos, superan los 30.000 euros brutos anuales.

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Por ejemplo, ahora mismo hay 179 ofertas activas en centros educativos en toda España. Algunas son para docentes, otras para personal de servicios, y muchas no exigen oposición.

Cómo inscribirte en tres pasos (y activar las alertas)

El registro no te llevará más de diez minutos. El primer paso es entrar en la web oficial de Empléate (empleate.gob.es). Ahí verás la opción 'Darse de alta'.

El segundo paso es completar el formulario con tus datos personales y adjuntar un currículum actualizado. El tercero, empezar a inscribirte en las ofertas que te encajen.

Un truco que pocos conocen: activa las alertas por correo electrónico desde tu perfil. Así te llegan las nuevas ofertas sin tener que entrar a mirar cada día.

Encontrar un trabajo de 30.000 euros no es una quimera, pero requiere buscar en el sitio adecuado y tener el currículum listo.

Por qué Empléate es distinto a otras plataformas (y por qué te interesa ahora)

A diferencia de portales privados, Empléate no cobra comisión, no te bombardea con ofertas patrocinadas y agrupa tanto puestos del sector público como de empresas privadas. Es una herramienta gratuita y transparente que conecta tu perfil con ofertas reales sin filtros comerciales.

En 2024, el SEPE actualizó el portal para hacerlo más intuitivo y permitir una búsqueda más precisa. Ahora puedes segmentar por provincia, tipo de contrato y hasta por el salario mínimo que buscas. La clave está en tener un currículum actualizado y activar las alertas: así compites en igualdad de condiciones frente a quien se pasa el día recargando la página.

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Para quien busca estabilidad, un sueldo digno o simplemente salir de la precariedad, Empléate se convierte en una opción que ahorra tiempo y evita los laberintos de las plataformas de pago. No es magia, pero el volumen de ofertas —más de 60.000 ahora mismo— demuestra que el mercado laboral tiene huecos para salarios por encima de los 30.000 euros, incluso sin experiencia previa. La semana que viene, dedica quince minutos a registrarte y a afinar tu búsqueda: puede que el trabajo que buscas ya esté esperándote.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)