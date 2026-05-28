Bonoloto
El logotipo de la Bonoloto, uno de los sorteos más populares de Loterías y Apuestas del Estado. Fuente: Agencias
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El logotipo de la Bonoloto, uno de los sorteos más populares de Loterías y Apuestas del Estado. Fuente: Agencias
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Resultados del sorteo de la Bonoloto del 27 de mayo

Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto que se ha celebrado esta última noche.

Qué!

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 27 de mayo, ha estado formada por los números 11, 27, 6, 9, 29 y 48. El número complementario es el 1 y el reintegro, también el 1. La recaudación ha ascendido a 2.323.113 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no hay ningún boleto acertante por lo que el bote generado se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto en el que un único acertante podría ganar 700.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº1 de Trigueros (Huelva), situada en Plaza del Carmen, 2; en la nº1 de Pont d'Inca (Mallorca), situada en Avenida Antonio Maura, 20; en la nº7 de Santander (Cantabria), situada en Paseo de Pereda, 15 y en el Despacho Receptor no 07.880 de Villalba de los barrios (Badajoz), situado en Pozo, 9.

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