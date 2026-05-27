José Abellán, cardiólogo: El consumo moderado de café protege el corazón (y no, no es malo)

Reconócelo, a ti también te da la vida ese primer sorbo de café por la mañana. El gesto de sujetar la taza, el vapor caliente, el momento en que el día empieza de verdad. Y si luego te tomas un segundo, y un tercero… al final acabas preguntándote si tanto café será bueno o malo para el corazón.

La ciencia que por fin deja el café en su sitio

José Abellán, cardiólogo y divulgador, se ha propuesto aclararlo sin medias tintas. En uno de sus vídeos más vistos repasa la evidencia más sólida y la conclusión es clara: tomar café con moderación no solo no daña el corazón, sino que parece protegerlo. No habla de oídas. Se apoya en un metaanálisis publicado en Circulation que analizó a casi 1,3 millones de personas durante décadas.

Los números son contundentes: quienes consumían entre una y cinco tazas al día tenían entre un 5% y un 11% menos riesgo de enfermedad cardiovascular. Y lo mejor es que otros trabajos han confirmado la misma tendencia, incluyendo un menor riesgo de ictus.

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Pero ojo, porque no todo el café es igual, y la forma de prepararlo, marca la diferencia. Ese detalle fino es el que casi nadie tiene en cuenta.

Por qué el café de filtro gana al espresso (y no es postureo)

Si eres de los que pide el café corto y cargado en la cafetera italiana, no te alarmes. Pero Abellán explica que el café filtrado —el típico de las cafeteras de goteo del norte de Europa— podría tener ventaja. El filtro de papel elimina compuestos como el cafestol y el kahweol, que se han relacionado con un ligero aumento del colesterol LDL, el que no queremos ver alto.

No significa que el espresso sea dañino, pero elegir un café de filtro de vez en cuando le da un plus protector a tu corazón según los estudios a largo plazo. Así que si en la cafetería te ofrecen americano de filtro, ya sabes a lo que te enfrentas.

Tomar entre una y cinco tazas de café al día no solo no es malo para el corazón, sino que lo protege.

Entonces, ¿me tomo otro cortado sin remordimientos?

Abellán es cauto y no receta café como si fuera un medicamento. Pero sí dice alto y claro: “la evidencia sugiere que el café puede ser parte perfecta de un estilo de vida muy saludable”. Vamos, que si te gusta el café, no hay ninguna razón médica para dejarlo. Y si no te gusta, tampoco necesitas empezar a beberlo por obligación.

Lo importante es la moderación. Una o dos tazas al día entran dentro de lo que los estudios consideran protector, siempre que no le añadas tres cucharadas de azúcar ni acompañes la pausa con bollería industrial. Eso ya es otra historia.

🧠 Para soltarlo en la cena

El café filtrado reduce el riesgo cardiovascular entre un 5-11%.