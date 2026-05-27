He preparado la guía definitiva del concierto de Bad Bunny en Madrid: horarios, transporte y outfit low cost

Reconócelo, estás contando los días para el concierto de Bad Bunny en Madrid y aún no sabes cómo llegar al Metropolitano sin sudar la gota gorda. He preparado la guía definitiva con horarios, transporte y ese kit low cost que te salva del sofoco.

Bad Bunny ya lleva varios días desatando la locura por España y las redes están llenas de vídeos de sus conciertos en Barcelona. Tener a los de allí como conejillos de indias nos da ventaja: he recopilado los errores y aciertos para que tú vayas sobre seguro al fiestón puertorriqueño que se viene.

Los horarios y teloneros: no llegues tarde

El concierto dura unas tres horas sin contar los teloneros, así que calcula: comienza a las 20:00 h y terminará sobre las 23:00 h. La apertura de puertas es a las 18:00 h, pero la hora clave es las 19:30 h: media hora antes de que salga Benito suben al escenario Chuwi, el cuarteto que mezcla salsa, indie y sonidos urbanos. Son los mismos que colaboran con Bad Bunny en 'Weltita' y merecen la pena. Apunta: estar en el estadio antes de las siete y media te garantiza no perderte el calentamiento.

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Medio millón de personas se moverán hacia el Estadio Riyadh Air Metropolitano entre el 30 de mayo y el 15 de junio, que se dice pronto. Los que vayan entre el 6 y el 9 de junio tienen doble motivo para planificar: coincide con la visita del Papa a Madrid y la ciudad estará colapsada por partida doble.

Medio millón de almas tratando de llegar a la vez al mismo sitio es un caos anunciado, pero con estos tips vas a parecer un experto.

Cómo llegar al Metropolitano sin perder los nervios

Con los cortes de tráfico que ya están activos desde ayer mismo (25 de mayo) en el entorno de Plaza de Lima y Cibeles, olvídate del coche. La EMT ha confirmado modificaciones en varias líneas: las 14, 43, 120 y 150 sufrirán retenciones y se suprimen paradas clave. Lo más sensato es ir en metro: la línea 7 te deja en la estación de Estado Metropolitano y desde ahí caminas cuatro minutos. Si te pilla mejor el autobús, las líneas 38, 140 y 167 no se ven afectadas por los cortes y te acercan. A la salida, los búhos N5 son el comodín para volver al centro sin sobresaltos.

El kit de supervivencia low cost (y legal en el estadio)

Lo que no te puede faltar para aguantar el calorón y los empujones sin dramas: un abanico o ventilador de mano (has pagado una entrada cara, no quieres acabar en la enfermería), una botella de agua plegable como la de Decathlon (las latas y plásticos duros están prohibidos, pero esta se permite y no ocupa), frutos secos o barrita energética, protección solar en stick y gorra, y esas bolsas anti-calor que se ponen bajo la ropa y dan sensación de fresco. Además, mete todo en un bolso con cierre que no sea mochila gigante —date cuenta de que te van a golpear— y no olvides el DNI, la tarjeta de transporte, el móvil y la entrada. Lo demás sobra.

Por qué planificar bien te ahorra un disgusto (y te sale más barato)

El año pasado, con los macroconciertos de Taylor Swift, vimos a miles de fans atrapadas en atascos o deshidratadas por no llevar ni una botellita. Aquí la lección está clara: llegar pronto y con lo justo es el chollo definitivo. No necesitas gastarte un dineral en el outfit: con ropa cómoda, calzado para estar horas de pie y el kit que te he contado vas sobrado. Y si quieres el look de Benito sin hipotecarte, en tiendas como Primark tienes camisetas oversize y gafas de sol tipo 'conejo malo' por menos de 10 euros.

Ya me contarás después del perreo.

🛒 Directo al grano

Precio: desde 39 € (entradas agotadas; consulta reventa oficial en la web del evento). Fecha: del 30 de mayo al 15 de junio. Dónde: Estadio Metropolitano, accesible en Metro L7 y autobuses 38, 140, 167.