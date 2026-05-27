La UE prepara una multa récord a Google por abusar de su posición en búsquedas e IA

A ver. Si alguien pensaba que Google iba a librarse de la multa del siglo, que se quite la venda. La Comisión Europea está a punto de soltarle un buen correctivo por jugar sucio en las búsquedas y ahora también con la inteligencia artificial. Según Handelsblatt, la sanción será de varios cientos de millones de euros y podría confirmarse antes del verano —aunque en Bruselas se muerden las uñas por miedo a las represalias de Trump.

La acusación es tan vieja como el propio buscador: Google favorece sus propios servicios en los resultados, pisoteando la competencia. Pero esta vez el golpe llega bajo la Ley de Mercados Digitales (DMA), que obliga a las plataformas dominantes a no aprovecharse de su posición para barrer a los demás. Y eso, en Mountain View, se lo han pasado por el forro.

El pecado original: resultados amañados

Durante años, cuando buscabas vuelos, Google destacaba su propio comparador con un formato visual tan cantoso que cualquier alternativa —Skyscanner, Booking, donde fuera— quedaba sepultada. Bruselas le torció el brazo y ahora muestra a competidores en posiciones relevantes, pero ese cambio no ha bastado para limpiar su expediente.

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El nuevo frente es aún más jugoso: los resúmenes generados por IA que aparecen en lo alto de la página de resultados. La Comisión acusa a Google de usar su dominio para impulsar sus productos de inteligencia artificial, dejando sin opciones reales a los usuarios y a los rivales. Es decir, cambiaron el formato pero la estrategia sigue intacta. (Sí, ahí va un doble espacio, como el vacío regulatorio que Europa intenta tapar).

La IA como agravante (y la excusa perfecta)

Hace apenas unos días, Google presentó su plan para transformar el buscador en un asistente personal impulsado por Gemini. La idea es que deje de ser una lista de enlaces para convertirse en un agente que te reserva la mesa y te compra los billetes sin que tengas que pestañear. Una movida que, bien mirada, es el siguiente paso lógico si controlas la puerta de entrada a internet.

Pero claro. Si ya monopolizas los resultados clásicos, imagina lo que puede pasar cuando el buscador decida por ti sin mostrarte ni un enlace. Bruselas ve aquí el mismo patrón de siempre: ventaja injusta disfrazada de innovación. Y no quiere que Gemini se convierta en el nuevo comparador de vuelos 2.0.

La Comisión ha decidido que la multa sea contundente sin llegar a ser provocativa. Un equilibrio tan delicado como inestable.

El juego político: Bruselas vs. Trump

La Comisión no es tonta y ya sabe lo que le espera si se pasa de frenada. Trump ha llamado a estas multas «aranceles encubiertos» y amenaza con represalias comerciales cada vez que le ponen un euro a una tecnológica estadounidense. Por eso Von der Leyen, según se comenta en los pasillos del poder con más off the record que transparencia, ha estado posponiendo el anuncio: Europa no quiere una guerra comercial justo ahora.

La consecuencia es una sanción que será grande, pero no estratosférica. Suficiente para marcar precedente sin que el tuit de Trump reviente la barra de tendencias. Para ponerlo en contexto: en abril de 2025, la UE ya multó a Apple con 500 millones de euros y a Meta con 200 millones. La de Google será la tercera bajo el DMA, y la más sonada porque señala directamente al buscador que media entre nosotros y el mundo.

Además, la empresa tiene otros dos frentes abiertos: si penaliza a medios de comunicación que incluyen publicidad propia y si impide que los desarrolladores informen sobre descargas fuera de la Play Store. Google acumula expedientes como quien acumula servicios con fecha de caducidad.

Hype-o-Meter

Nivel de hype: 9/10. La UE por fin mete mano en la integración de IA en el buscador, el punto más caliente del dominio digital. Si la multa sale adelante sin que Trump explote (demasiado), será el mayor golpe al monopolio de las Big Tech en Europa — y la prueba de que la DMA no es papel mojado.

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El resumen para vagos (TL;DR)