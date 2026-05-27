El 56% de los jóvenes asocia una llamada inesperada con malas noticias: así es la telefobia que afecta a la Generación Z

Si a ti también te da un mini infarto cuando suena el teléfono sin previo aviso, no eres el único. La telefobia se ha colado en la vida de la Generación Z y los números lo confirman: el 56% de los jóvenes de 18 a 34 años asocia una llamada inesperada con malas noticias. Así de claro lo refleja una encuesta de Uswitch entre 2.000 adultos británicos, donde también se vio que el 23% directamente nunca responde. Yo mismo he notado que cada vez que vibra el móvil y sale un número desconocido, lo primero que pienso es “¿quién se ha muerto?”. Y no es broma.

El teléfono, ese aparato que antes servía para llamar a tu abuela o pedir una pizza, ahora parece una alarma de urgencias. Y tiene su lógica. Las llamadas ya no forman parte del día a día, han quedado relegadas a lo importante, lo urgente y lo incómodo. Nadie marca tu número a las tres de la tarde solo para decir “hola” sin más, y si lo hace, la mayoría de nosotros sospechamos. La Generación Z ha crecido con este chip y los datos cantan: el 61% prefiere un mensaje a una llamada y el 68% solo se siente cómodo hablando por teléfono si la conversación estaba acordada de antemano.

Más allá del susto inicial, lo que subyace es una mezcla de ansiedad social y control. Un mensaje permite editar, borrar, pensar una respuesta ingeniosa. Una llamada te pone en el alambre, sin filtros, expuesto a silencios incómodos. Como explicaba la antropóloga Zoia Tarasova a Fortune, esto refleja “una fatiga más amplia con la inmediatez y la urgencia”. Y si le sumas el spam telefónico (el 63% evita coger el teléfono por miedo a estafas), el cóctel es perfecto para que el móvil deje de ser un teléfono y se convierta en un centro de mensajería.

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La llamada inesperada ha pasado de ser un gesto cotidiano a un aviso de que algo malo ha ocurrido, o eso cree la mayoría de los jóvenes.

Pero aquí llega el choque con el mundo real. El ámbito laboral todavía espera que sepas gestionar una llamada sin que te tiemblen las piernas. Casey Halloran, director de Namu Travel, confesó a Fortune que su empresa ha intentado de todo —formaciones, incentivos, hasta sesiones con psicólogos— para que sus empleados más jóvenes pierdan el miedo al teléfono. Con escaso éxito, por cierto. Porque aunque manejemos videollamadas eternas y enviemos 40 audios al día, coger el teléfono para llamar a un restaurante o a atención al cliente sigue siendo un Everest para muchos.

Algunas instituciones educativas ya se están poniendo las pilas. El Nottingham College, en Reino Unido, imparte clases para superar la telefobia con ejercicios prácticos: llamar a un restaurante para preguntar el horario, consultar disponibilidad de un producto o simular gestiones reales. Suena a entrenamiento básico, pero es justo lo que esta generación no ha practicado nunca. Y mientras, la paradoja sigue: el 68% solo llama si está pactado, pero las entrevistas de trabajo o las urgencias médicas no suelen pedir cita previa.

Lo que parece claro es que no odiamos comunicarnos, odiamos el formato imprevisible. La telefobia no es un miedo al teléfono en sí, sino a la falta de control y a la interrupción constante. Una llamada exige presencia inmediata y eso choca con una generación que gestiona sus relaciones desde una pantalla, con tiempo para editar hasta el último emoji. Así que si te sudan las manos cada vez que suena el teléfono, bienvenido al club. No estás solo y, desde luego, no es ninguna tontería.

🧠 Para soltarlo en la cena

La generación Z asocia llamar con malas noticias porque el teléfono ya solo suena para urgencias.