Travis Kelce: 'Lo que más me cuesta de Taylor Swift son sus guardaespaldas'

Travis Kelce lleva ya dos años junto a Taylor Swift, pero hay algo que todavía no ha logrado encajar del todo: el despliegue de seguridad que rodea a la cantante. Según ha desvelado una fuente cercana al jugador de la NFL en el podcast Naughty But Nice de Rob Shuter, lo que más le cuesta a Kelce son los guardaespaldas, esos equipos de élite que convierten cada movimiento de su chica en una operación militar.

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, que tiene a la artista de Pensilvania como prometida y con boda a la vista, aún no se ha acostumbrado a los todoterrenos blindados, los guardias armados y los equipos de avanzadilla. Y eso que son dos de las personas más famosas del planeta.

¿Qué es lo que le chirría a Travis de la seguridad de Taylor?

La fuente, que ha hablado directamente con Rob Shuter, lo cuenta sin filtros: “La vida de Taylor funciona como una operación militar”. Todoterrenos blindados, guardias armados, equipos de avanzadilla, entradas privadas y vigilancia constante. Travis lo entiende —no es tonto; sabe los niveles de acoso que ha vivido ella—, pero aún así le choca. No es lo mismo verlo en una peli que vivirlo en primera persona.

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Para quien no conozca el percal, Taylor Swift lleva una década siendo una de las artistas más vigiladas del planeta —recordemos aquello de la cantante más reconocible del mundo—, y su entorno se ha blindado a niveles de jefe de Estado. Pero a un tipo como Kelce, que está acostumbrado a los placajes en el campo pero no a que una docena de agentes le revisen hasta el móvil al llegar a casa, se le hace cuesta arriba.

No es que critique la seguridad; es que su instinto protector choca contra la realidad de que siempre hay diez pasos por delante de él.

El dilema del protector: cuando quieres ser el héroe pero ya hay 10 especialistas a tu alrededor

Aquí viene lo realmente tierno del asunto. A Travis le gustaría ser él quien cuide de su chica. Así lo asegura la misma fuente: “Quiere ser el que la proteja. Así es como se ve a sí mismo”. Pero es un sentimiento extraño cuando equipos de seguridad altamente entrenados siempre van diez pasos por delante.

Y es que, aunque Travis entiende los motivos su corazón de deportista de élite choca contra esa realidad. Le encanta la normalidad: salir por la noche sin avisar, cambiar los planes a última hora, llamar a un colega por WhatsApp y montar algo en veinte minutos. Pero con Taylor, hasta un café hay que coordinarlo con dos semanas de antelación. “Odia las limitaciones, pero la ama más de lo que odia todo eso”, añade la fuente.

Vamos, el amor le compensa el no poder ser el caballero andante. Y nos parece de lo más humano.

¿Puede una pareja tan famosa sobrevivir sin perder la normalidad? El antecedente que ya conocemos

No es la primera pareja celeb que lidia con el choque entre dos mundos. Hace apenas un año, Jennifer Lawrence y su marido Cooke Maroney confesaban que lo más duro de su relación era no poder ir al supermercado sin un batallón detrás. Y mira, siguen juntos.

Lo de Taylor y Travis tiene una ventaja: ambos viven bajo el foco. Pero la diferencia es que él nunca imaginó que compartir la vida con una estrella del pop significara perder casi toda espontaneidad. Y ahí está el meollo: ¿es sostenible a largo plazo? La fuente dice que sí, que Kelce está dispuesto a sacrificar sus noches locas porque “la ama más de lo que odia las limitaciones”. Así que, de momento, el anillo de compromiso sigue en el dedo y los fans de los ‘Tayvis’ pueden respirar tranquilos.

Eso sí, nos queda la duda de si Travis acabará fichando como guardaespaldas honorario después de la boda. Agárrate, Taylor.

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