La nueva pasta fresca de Mercadona con tomate y mozzarella que arrasa (y cuesta menos de 2 €)

Reconócelo, a ti también te pasa: llegas a casa después de un día eterno y lo último que te apetece es ponerte a cocinar un plato elaborado. Pues bien, Mercadona acaba de lanzar una pasta fresca que te va a salvar más de una cena y, además, con un sabor que te transporta a Italia sin que sudes la camiseta. Hablamos de la nueva variedad de Hacendado rellena de tomate frito y mozzarella, y está arrasando por algo más que su precio.

Qué la convierte en el nuevo capricho de los fans de Mercadona

Esta no es una pasta cualquiera. La nueva propuesta de Hacendado lleva un relleno generoso de tomate frito y mozzarella, una combinación tan clásica como irresistible. Pero lo que más llama la atención es su forma: pequeños girasoles que hacen que el plato quede vistoso sin esforzarte. El envase trae 250 gramos, perfecto para una ración individual contundente o para compartir si le añades una ensalada o un poco de queso rallado por encima.

El punto fuerte, como no podía ser de otra manera en un producto de este tipo, es la rapidez. Solo necesitas tres minutos de cocción en agua hirviendo y ya tienes un plato digno de cualquier cena improvisada. Nada de cacharros ni de ensuciar la cocina: es el sueño de los que odiamos fregar entre semana.

Publicidad

Además, su precio es de esos que te hacen mirar dos veces la etiqueta. 1,70 euros. Menos que un café con leche en según qué sitios. Y lo que ofrece va mucho más allá de lo que cuesta: una pasta fresca con un relleno suave y cremoso, que no desmerece frente a otras marcas que pueden costar el doble o más.

Pasta fresca girasoles rellena de tomate frito y queso mozarella Hacendado

No me extraña que en redes sociales ya esté corriendo como la pólvora. En cuentas de Instagram dedicadas a los chollos de supermercado, como @mercadonismos, ya la han calificado de 'compra obligada' y muchos aseguran que vuela de los estantes. A este paso, vas a tener que ser rápido para encontrarla en tu Mercadona más cercano.

Mercadona ha vuelto a dar en el clavo con una receta italiana asequible que no te hace perder el tiempo ni el dinero.

Nuestra opinión sincera: ¿de verdad vale la pena tanto revuelo?

Sí, pero con matices. No es la pasta más gourmet que vas a probar, ni pretende serlo. El relleno de mozzarella no es de bufala ni el tomate tiene la acidez de un ragú tradicional, pero para un plato rápido de diario cumple con creces. La textura de la pasta es correcta, el sabor es agradable y, sobre todo, el precio es inmejorable. Si eres de los que siempre tienes un paquete de pasta fresca en la nevera para emergencias, esta variedad de Hacendado se va a convertir en un fijo.

Yo la he probado con un simple chorrito de aceite de oliva virgen extra y un poco de albahaca fresca, y en menos de cinco minutos tenía un plato que parecía sacado de un ristorante. Vamos, que para un martes de pereza máxima es un puntazo.

El único pero que le pongo es que, al ser tan popular, puede que te cueste encontrarla en hora punta. Mercadona ya ha demostrado con otros productos virales —como el famoso helado de Lotus— que cuando algo gusta, dura poco en las baldas. Así que si la ves, no te lo pienses.

🛒 Directo al grano

Precio: 1,70 €. Disponibilidad: en la sección de refrigerados de Mercadona, junto a las pastas frescas de Hacendado. Es un producto de surtido habitual, pero puede agotarse rápido por la alta demanda. Consejo extra: prepara la pasta en 3 minutos justos y escúrrela bien para que el relleno se mantenga en su punto.