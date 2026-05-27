El próximo fichaje bomba: Alexia Putellas deja el Barça y firma por el London City Lionesses

Se acabó. Alexia Putellas, la mujer que ha definido la última década de fútbol femenino en España, ha anunciado su marcha del FC Barcelona. Y lo hace justo después de conquistar su cuarta Champions League, dejando un vacío enorme y un destino sorprendente: el London City Lionesses. Así, sin anestesia.

Catorce temporadas y un palmarés que da vértigo

Alexia Putellas ha disputado 434 partidos oficiales con la camiseta del Barça y ha levantado 30 títulos. La última Champions, el sábado frente al Olympique de Lyon, fue el colofón perfecto. A sus 32 años, la de Mollet del Vallès ha decidido poner punto final a una etapa dorada. Diez Ligas F, diez Copas de la Reina, seis Supercopas y cuatro Champions. Todo con la misma camiseta. El palmarés de Alexia Putellas es abrumador. Y eso son solo mas de 30 trofeos en total.

Pero lo que realmente ha dejado con la boca abierta al mundo del deporte es el destino. Nada de Olympique de Lyon, ni Wolfsburgo, ni Chelsea. El London City Lionesses, un club fundado en 2019 y que aún pelea por asentarse en la élite, ha convencido a la dos veces Balón de Oro. El proyecto económico y deportivo, liderado por Michele Kang, dueña también del Washington Spirit, busca crear un superequipo en el este de Londres y ha encontrado en Alexia su primer gran icono.

Publicidad

El Barça pierde a su emblema precisamente cuando más fuerte era su dominio, y lo hace sin un plan B visible.

Desde la directiva azulgrana han agradecido su entrega y han dejado claro que las puertas siempre estarán abiertas. Pero el golpe es duro. Alexia se va libre, sin dejar un euro en caja, y eso en el fútbol femenino, que aún arrastra carencias presupuestarias, es una losa.

El zarpazo de la Women's Super League

La liga inglesa lleva tiempo atrayendo talento con contratos cada vez más jugosos, pero fichar a la capitana del Barça y referente mundial es otro nivel. Nadie en Can Barça se esperaba un portazo tan rotundo. La noticia ha pillado a todos con el champán de la Champions aún en la mano.

Por qué este movimiento redefine el tablero

El fútbol femenino ha vivido en los últimos años una fuga de estrellas hacia ligas con mayor músculo financiero. Lo vimos con el éxodo de la NWSL en Estados Unidos, y ahora la Superliga inglesa se consolida como el destino de moda. Pero Alexia no es una promesa: es la jugadora más laureada del momento.

Este fichaje recuerda en parte al de Ada Hegerberg con el Lyon en 2014, pero al revés: una megaestrella que abandona un gigante para impulsar un proyecto emergente. El London City Lionesses no es un Arsenal o un Chelsea cargado de historia; es un equipo que quiere ser grande y ha encontrado en Alexia su primer gran icono.

Para el Barça, la pérdida deja un hueco anímico y mediático difícil de tapar. Para la liga inglesa, es un espaldarazo que puede acelerar aún más la llegada de patrocinadores y derechos televisivos. Y para Alexia, es la oportunidad de escribir un nuevo capítulo lejos de casa, a los 32 años, con la vitola de leyenda indiscutible. La próxima temporada promete emociones fuertes.

El chisme en 3 claves (TL;DR)