El Metro de Madrid aceptará pago con tarjeta y móvil desde el 1 de junio: adiós a las colas

Mastercard y Metro de Madrid han presentado hoy el fin de una era: la de los billetes de papel que se estropean en el bolsillo del pantalón y las colas infinitas frente a las máquinas expendedoras. A partir del 1 de junio podrás pagar tu viaje con el móvil o la tarjeta sin necesidad de billete físico. Adiós a las excusas.

Cómo funciona el pago contactless (y lo que te va a costar)

La mecánica es tan sencilla que asusta. Llegas al torno, acercas tu tarjeta de débito o crédito —o el smartphone con Apple Pay o Google Pay— al lector, y la barrera se abre automáticamente. Ni colas en la máquina expendedora, ni monedas, ni recargas de la tarjeta transporte. El cargo único por trayecto será de 1,5 euros, que aparecerá en tu cuenta bancaria instantes después.

El sistema, impulsado por Mastercard en colaboración con la Comunidad de Madrid, elimina de un plumazo la necesidad de comprar un billete sencillo o de recargar la tarjeta multi. Según ha explicado la entidad esta mañana, los lectores ya están instalados en todas las estaciones y solo falta activarlos coincidiendo con el inicio del nuevo mes.

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La única pega —si se le puede llamar así— es que el precio de 1,5 euros aplica por viaje individual. Los usuarios habituales con abono mensual o tarjeta multi seguirán teniendo su propio sistema, así que la medida está pensada sobre todo para viajes esporádicos, turistas y despistados varios.

Cosas que pasan en 2026.

Adiós a las colas, adiós a los billetes de cartón que se mojan y adiós a la excusa de no tener suelto.

Madrid se suma a Nueva York, Londres y Milán: ya era hora

La capital no inventa la rueda: el pago contactless en el transporte público ya funciona desde hace años en ciudades como Nueva York (con OMNY), Milán, Ámsterdam o Londres, donde tapping en las barreras es más natural que comprar un ticket. De hecho, la experiencia de esos mercados ha servido de banco de pruebas para el despliegue madrileño, según ha confirmado el director general de Mastercard España, Juan Pablo Vivas.

Las ventajas van más allá de la comodidad. Para los turistas, moverse por Madrid sin entender de zonas tarifarias será un alivio; para el medio ambiente, se reduce la producción de tarjetas plásticas de transporte; y para el metro, la descongestión en los accesos debería ser notable, especialmente en hora punta. La promesa de "cero colas" quizá peque de optimista, pero el avance es innegable.

El hype está justificado, pero con matices

Que un servicio público esencial como el metro adopte tecnología de pago moderna es una buena noticia. La pregunta es por qué ha tardado tanto. En 2026, con el contactless extendido hasta en la frutería, sorprende que haya sido noticiable un sistema que otras capitales europeas implementaron hace media década. Aun así, hay que reconocer que la ejecución parece rápida y sin grandes fallos previstos —el anuncio llega apenas una semana antes del despliegue, lo que sugiere que la infraestructura ya estaba lista.

El verdadero test llegará el 1 de junio, cuando los primeros viajeros empiecen a pasar sus móviles por los lectores. Si aguanta el ritmo y no se producen bloqueos masivos en hora punta, habremos ganado algo de tiempo y paciencia. Si falla, las colas dejarán de ser de billetes para convertirse en colas de soporte técnico. Dejémoslo en un "ya veremos".

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. La idea es buena, la implantación parece pulcra y el precio es competitivo para trayectos esporádicos. No merece un sobresaliente porque llega con años de retraso y porque el usuario habitual con abono sigue sin beneficiarse. Pero como movimiento para modernizar el transporte público y facilitar la vida a turistas y despistados, es un acierto — y más en una ciudad que vive del turismo.

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El resumen para vagos (TL;DR)